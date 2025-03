Arianne Martín, la vitoriana que arrasa en literatura juvenil

Ramón Albertus Miércoles, 12 de marzo 2025, 00:19 Comenta Compartir

Arianne Martín (Vitoria, 1985) dice que la literatura es su 'ikigai', un término japonés que alude al sentido de la vida. Algo así como el motor vital de cada persona. «Me encanta leer, me encanta imaginar historias y escribir», apunta esta autora aún desconocida para el gran público, pero que se ha abierto paso en el terreno de la literatura romántica y fantástica juvenil con títulos como 'Juntos somos magia' o 'Legado', que llegó a situarse entre los 15 libros más vendidos en la plataforma Amazon.

Su undécima novela, 'Ancestral' (Ediciones B), aterrizó hace unas semanas en las librerías y supone un nuevo paso en una carrera literaria que despegó hace apenas cinco años. La publicación con el sello del gigante Penguin Random House refuerza su posición como una de las voces destacadas en el subgénero de la fantasía urbana. «Me gusta trasladar la magia al mundo real», cuenta Arianne, que se expresa con cercanía. Compagina su faceta literaria con su trabajo como responsable de procesos en una conocida cadena de supermercados vascos. «Escribo todos los días después del trabajo desde hace cinco años. La verdad es que soy bastante alemana en este sentido, porque tienes que forzarte si quieres dedicar esas dos o tres horas libres que todos tenemos a la escritura», explica.

En sus libros desfilan personajes que oscilan entre la torpeza y el atrevimiento, se enamoran, buscan la aprobación de sus entornos o compiten por el premio al mejor tiktoker... En ese decorado juvenil también irrumpen seres fantásticos, como los de 'Ancestral', una historia a la que llevaba tiempo dándole vueltas. «Es el libro que más ganas tenía de escribir, porque quería hablar de brujas y de un alfa -como se conoce a los lobos de alto rango en el género- y su unión, pero no terminaba de encontrar cómo encajarlo», relata sobre esta fantasía ambientada en Nueva York. Sus protagonistas son Faye Johnson, una bruja muy rebelde, y Reese Marlasis, un hombre lobo. Con toques de humor y una ambientación urbana, la novela consolida su lugar en el género. «Sobre todo me dicen que les está pareciendo divertida. Porque al final esto va de una chica de 1,50 que se mete en líos y es demasiado echada para adelante. Y un chico que es un alfa de dos metros… porque si no es un machorro, yo no me pongo a escribirle una novela», se ríe Arianne.

Su manera de hablar no suena para nada impostada. Denota una pasión que resuena todavía más al evocar sus inicios como lectora. Menciona 'Harry Potter' y 'Crepúsculo' como sagas fundamentales. «Siempre me ha gustado inventar historias. Los libros (de J.K. Rowling) marcaron mi infancia por sus aventuras. Pero 'Crepúsculo' fue como abrir una puerta. Era un refugio maravilloso y me atrapó en la novela romántica», recuerda.

- Hay quienes menosprecian lo fantástico y juvenil, incluso quines no lo consideran literatura.

- A mí me parece que cada uno tiene que tener su opinión. Incluso entiendo el enfoque, pero creo que hay espacio para absolutamente todas las cosas. Por ejemplo, una escritora que es maravillosa de novela romántica y actual, que se llama Alice Kellen. Su pluma nada tiene que envidiar a la de grandes novelas que catalogaría la gente. La gente puede pensar lo que quiera, yo soy feliz con lo que hago y feliz con lo que consumo.

Traducida al ruso e italiano

El tirón de Arianne se evidencia sobre todo en Internet: en reseñas de blogs especializados, en el universo 'bookstagram' o en los comentarios de las plataformas de venta. Curiosamente, la escritora aún no ha presentado ninguno de sus libros en Vitoria. Sí ha participado en firmas en Bilbao, Donostia, Madrid, Barcelona, Murcia o Valencia. «Los eventos presenciales me encantan. En Vitoria, de momento, todavía no ha surgido nada, pero estoy abierta», afirma.

Frente al fenómeno creciente de la autoedición, de autores que optan por publicar por su cuenta para esquivar el rechazo editorial, el recorrido de Arianne se diferencia. «Me costó bastante llegar a publicar en papel. Publiqué tres novelas en digital y luego me dieron la oportunidad con 'Juntos somos magia'», recuerda Arianne, que también se ha formado con talleres con escritoras como Laura Tárraga o Ana González Duque.

El primer libro lo publicó hace tres años en formato digital tras quedar finalista en un certamen organizado por la editorial Kiwi. Desde entonces, otros títulos como 'Juntos somos magia' o 'Mil razones' para no estar juntos han sido traducidos al ruso y al italiano, respectivamente. Además, 'Sassy Boy' se convirtió en el libro más vendido en el terreno de la ficción con temática LGBTQ+ en Amazon. Su novela más leída, 'Legado', del que no puede dar cifras exactas de ventas, pero admite (con un guiño en inglés) que fue «too much». Más de lo esperado para una autora que ha ido escalando posiciones en el mundo literario como lo ha hecho en su trabajo en supermercados BM. «Empecé como cajera. Cajera, tercera, segunda, primera… fui supervisora y ahora soy responsable en una empresa que adoro. De hecho, he avisado al jefe de que tenía esta entrevista con el periódico», señala esta gran currela de mundos mágicos.