Ardoaraba vuelve del 5 al 8 de diciembre con vermut y un 'wine bar' en la Plaza de la Provincia

Vuelve la gran fiesta enogastronómica de Álava y este año, al igual que el pasado, será una edición especialmente corta por la coincidencia del puente ... de diciembre con el fin de semana. Aun así, Ardoaraba repite con sus tres carpas que se ubicarán en los mismos puntos de la edición pasada: la plaza de Los Fueros, Nueva y la plaza de la Provincia. Eso sí, esta última acogerá una de las novedades de la decimoctava edición con el espacio 'Gure Ardoak', que transformará la carpa en un wine bar con los mejores vinos de Rioja Alavesa en su carta.

A estos 40 caldos les acompañarán elaboraciones del restaurante Mano Lenta y de los pastores de Artzai Gazta. Todo esto de la mano del alumnado de la escuela de Hostelería Egibide Mendizorroza, que serán los encargados de servir a los asistentes. Estos vinos se podrán probar por copas con un precio mínimo de seis puntos, aunque algunos caldos se servirán en medias copas. El espacio servirá de punto de encuentro con el sector profesional por las mañanas, con mesas redondas dinamizadas por el enólogo José Ignacio Junguitu para dar a conocer las novedades de las bodegas alavesas, mientras que por la tarde se abrirá al público general.

Otra de las novedades de la edición será el showcooking 'Euskadi Gastronomika' (domingo 7 de diciembre, de 12.30 a 14.00 horas), que sumergirá a los asistentes en el mundo del vermut. En este evento se dará a conocer la historia de esta bebida, su elaboración y se ofrecerá una cata de cuatro tipos de vermut distintos de la mano de Licores Barañano. La sesión estará acompañada con las gildas Albizabal y productos de la queserúa Izoria, todos provinientes de Aiaraldea.

Por último, por primera vez se abrirán las puertas del Círculo Vitoriano, que se une a otros espacios singulares de la ciudad como la Casa del Cordón, la Escuela de Artes y Oficios, la Torre e Iglesia de San Vicente y, por su 25 aniversario, el Museo de los Faroles para abrir sus puertas y acoger visitas guiadas especiales. Estos recorridos por la historia de Vitoria durante todo el fin de semana, culminarán con una presentación-cata por parte de una bodega que mostrará dos de sus vinos.

105 vinos

El resto de actividades se mantendrá como en las pasadas ediciones. Las carpas de Fueros y la Plaza Nueva tendrán stands con personal de las 27 bodegas participantes y ofrecerán 105 vinos en total y 24 ofertas gastronómicas. Estarán abiertas desde el viernes (19.00 a 22.30 horas) y cerrarán el lunes (12.30 a 15.00 horas). El precio del talonario se mantiene en 22 euros e incluye 28 puntos canjeables y se podrá adquirir en los puntos de información de las carpas o en el ubicado en la Virgen Blanca.

Durante la presentación de la programación este jueves en El Círculo Vitoriano, la consejera de Agricultura Amaya Barredo ha recalcado la importancia de esta fiesta en la que «lo rural se acerca a lo urbano». «Nuestro objetivo es seguir impulsando el valor de los vinos de nuestro territorio», ha continuado Barredo, «y reforzar ese vínculo entre el sector y la ciudadanía». Ha remarcado la importancia de el nuevo espacio de la Plaza de la Provincia como «un espacio para degustar algunos de los vinos más excelentes y novedades que muestran esa diversidad y capacidad de nuestras bodegas».