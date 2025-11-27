El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La edición contará con dos carpas de degustación en la Plaza Nueva y Fueros. Igor Martín

Ardoaraba vuelve del 5 al 8 de diciembre con vermut y un 'wine bar' en la Plaza de la Provincia

En la decimoctava edición de la fiesta se suman dos bodegas nuevas y se abrirán las puertas de El Círculo Vitoriano a los asistentes por primera vez

Ania Ibañez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

Vuelve la gran fiesta enogastronómica de Álava y este año, al igual que el pasado, será una edición especialmente corta por la coincidencia del puente ... de diciembre con el fin de semana. Aun así, Ardoaraba repite con sus tres carpas que se ubicarán en los mismos puntos de la edición pasada: la plaza de Los Fueros, Nueva y la plaza de la Provincia. Eso sí, esta última acogerá una de las novedades de la decimoctava edición con el espacio 'Gure Ardoak', que transformará la carpa en un wine bar con los mejores vinos de Rioja Alavesa en su carta.

