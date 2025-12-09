Ardoaraba llena Vitoria con 80.000 visitas

El puente de diciembre con la climatología más otoñal que se recuerda ha llenado Vitoria de turistas atraídos por los tesoros de una ciudad que ... sigue siendo una de las grandes desconocidas del norte de España. Entre las joyas que ha exhibido a sus visitantes, uno de sus reclamos más conocidos: el vino alavés. Como viene siendo costumbre, Ardoaraba ha ejercido de imán de atracción para foráneos y locales para acumular más de 80.000 visitantes en un largo fin de semana otros años frío y lluvioso y en el que en esta ocasión el único líquido protagonista ha sido el que procede de las uvas fermentadas.

Unos caldos que, en muchos casos, se han degustado en el marco del evento enogastronómico que cuenta con EL CORREO como patrocinador especial, pero también en unas terrazas de la ciudad llenas a rebosar aprovechando el benigno clima que invitaba hasta a desprenderse del abrigo. Y también a tirar de helados, que han sido postres y meriendas de lo más recurrentes estos días que en nada han recordado al invierno.

BALANCE El evento remarca su tirón superando las cifras de los último años y atrayendo a muchos curiosos

«La sensaciones son muy buenas y hemos superado los registros de los dos últimos años al pasar de 80.000 visitantes, cifras similares a las que teníamos antes de la pandemia y de nuevo con mucha gente que viene de fuera», detalla la gerente de Gasteiz On, Patricia García.

Las novedosas visitas guiadas acompañadas de una degustación a espacios singulares como el Círculo Vitoriano, la Casa del Cordón, el Museo de los Faroles, la iglesia de San Vicente y la Escuela de Artes y Oficios han colmado todas sus plazas. Los caldos «supremos» de Álava han sido los protagonistas de 'Gure ardoak'. Allí, en la última jornada del evento, se presentó ayer el nuevo blanco de Amador García, 'Amadoras', un vino «romántico para comer tranquilamente», como detalló su enóloga, Rosa García, a los presentes. «Los bodegueros venían a darse a conocer entre los jóvenes y han pasado muchos por las carpas», detallan desde la organización de Gasteiz On.

BODEGAS Uno de los objetivos del sector es «acercarse a los jóvenes» y muchos se han pasado por las carpas

Hoteles «llenos durante todo el fin de semana», restaurantes «sin mesas para las comidas» y que incluso en algunos casos han «renunciado al descanso del lunes» y rutas turísticas «sin plazas» para recorrer los rincones de Vitoria en un puente de diciembre vacacional. «Hemos visto muchísima gente en las calles dentro de una ciudad atractiva, con muchas iniciativas como Ardoaraba, los mercados navideños, el belén o la noria que han atraído turistas», concluye Patricia García.