Las carpas de Ardoaraba se han llenado de amantes del vino durante el puente. Jesús Andrade

Ardoaraba llena Vitoria con 80.000 visitas

El vino alavés reafirma su poderío como imán turístico a lo largo de tres días con las calles a rebosar gracias a las suaves temperaturas

B. Mallo

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:11

El puente de diciembre con la climatología más otoñal que se recuerda ha llenado Vitoria de turistas atraídos por los tesoros de una ciudad que ... sigue siendo una de las grandes desconocidas del norte de España. Entre las joyas que ha exhibido a sus visitantes, uno de sus reclamos más conocidos: el vino alavés. Como viene siendo costumbre, Ardoaraba ha ejercido de imán de atracción para foráneos y locales para acumular más de 80.000 visitantes en un largo fin de semana otros años frío y lluvioso y en el que en esta ocasión el único líquido protagonista ha sido el que procede de las uvas fermentadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

