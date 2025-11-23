El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arasur impulsa su expansión con 70 millones de venta de suelo en plena batalla con Miranda

Las operaciones de Merlin, Panattoni, Amazon y el hotel colmatan el polígono, que ahora ganará 500.000 metros hacia Ribaguda

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:18

Línea directa con Bilbao, Barcelona y Madrid por carretera, conexiones ferroviarias recurrentes con el puerto de Santurtzi y uno de los marcos fiscales más pequeños ... de Euskadi. La propuesta no podía sonar mejor, pero ha tardado casi dos décadas en calar el interés de las empresas. La batalla por el puerto seco y los duros años de la crisis económicas pusieron a prueba a Arasur, pero lo que hace 20 años -soplará velas en enero- nació como un polígono por despuntar es hoy un parque empresarial prácticamente colmatado. Talgo, Aernnova, Merlin Properties, MRW, B&B o, en el futuro, Amazon, son algunos de los grandes nombres que acaparan el espacio industrial de Rivabellosa, que llega a su vigésimo cumpleaños con el reto de la expansión sobre la mesa.

