El Araba Euskaraz regresa en 2026 a Amurrio tras cuatro años en Vitoria

El Araba Euskaraz se celebrará en 2026 en Amurrio después de cuatro ediciones en Vitoria. La gran fiesta de las ikastolas alavesas regresa así al ... municipio del valle de Ayala tras una edición en 2020 a medio gas a causa de la pandemia. Aresketa ikastola será la encargada de organizar la cita del próximo año, que tendrá lugar el 14 de junio bajo el lema 'Taupadak berpiztu!'.

Uno de las novedades más relevantes de cara a 2026, más allá del cambio de ubicación, será que la organización recaerá principalmente en la ikastola Aresketa. Y es que en las últimas ediciones han sido los ocho centros de la provincia quienes han asumido esa organización en conjunto. «La comunidad de Aresketa ikastola tiene suficiente fuerza y ganas. Aunque las otras siete ikastolas estarán ahí para tender una mano», ha trasladado Unai Mendizabal, presidente de Araba Euskaraz Elkartea.

«Nuestro centro se fundó en el año 1977, cuando un grupo de familias hizo realidad lo que parecía imposible: ofrecer a sus hijos una educación de calidad y que ésta fuera en euskera. Aunque los comienzos no fueron fáciles hoy hablamos de un proyecto consolidado», ha destacado el presidente del centro, Josu Barrenengoa. En la actualidad cuentan con más de 600 alumnos y 70 profesionales que trabajan en formato de cooperativa. De cara al Araba Euskaraz 2026 sus objetivos son dar al euskera «la chispa necesaria para su supervivencia aumentando su presencia en la vida cotidiana», tejer red entre la comunidad educativa o dar a conocer el proyecto del centro, entre otros.

Ampliar Alumnos de Aresketa ikastola sostienen el logo de la próxima edición. Blanca Castillo.

En la ikastola ya se han creado diferentes comisiones para la organización de la fiesta con el objetivo de trabajar «en auzolan y en colaboración». Como en ediciones anteriores, la cita no se limitará a un único día de celebración sino que a lo largo de todo el curso se organizarán actividades en Amurrio, Aiaraldea y Vitoria.

«El euskera ha perdido ritmo»

El lema para el próximo año será 'Taupadak berpiztu!', porque «los latidos marcan el ritmo y nos indican que estamos vivos». Según ha destacado Itsaso Ugarte Ozaeta, directora de Aresketa, «los estudios y los datos nos dicen que el euskera ha perdido ritmo, que el conocimiento y el uso van desacompasados. Que necesitamos una chispa de corriente continua al corazón». Y eso es lo que se pretende hacer desde Amurrio, revivir el latido del euskera. En el logotipo para esta edición una chispa va al centro de un corazón y lo atraviesa, en sintonía con lo que quiere transmitir el lema.

Antes del 14 de junio se desarrollarán varias actividades para ir calentando motores de cara al gran día. En noviembre habrá una fiesta de presentación del Araba Euskaraz en Amurrio, en diciembre tendrá lugar la final del concurso Gazte Talent y en 2026 se celebrarán un concierto de Go!azen, encuentros de pelota vasca o la presentación de la canción.