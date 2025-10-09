El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación del Araba Euskaraz 2026 este jueves en Amurrio. Blanca Castillo.

El Araba Euskaraz regresa en 2026 a Amurrio tras cuatro años en Vitoria

La fiesta de las ikastolas alavesas se celebrará el 14 de junio organizada por el centro Aresketa bajo el lema 'Taupadak berpiztu!'

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:44

Comenta

El Araba Euskaraz se celebrará en 2026 en Amurrio después de cuatro ediciones en Vitoria. La gran fiesta de las ikastolas alavesas regresa así al ... municipio del valle de Ayala tras una edición en 2020 a medio gas a causa de la pandemia. Aresketa ikastola será la encargada de organizar la cita del próximo año, que tendrá lugar el 14 de junio bajo el lema 'Taupadak berpiztu!'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La cena de Navidad en Vitoria que acabó en un ataque sexual
  2. 2 La discoteca The End regresa enfocada al tardeo en Vitoria
  3. 3

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  4. 4

    Aplausos, abrazos y bengalas en la vuelta al trabajo de los jardineros de Vitoria: «Hemos ganado»
  5. 5 Los vitorianos verán «on line» cuántas aperturas llevan del contenedor marrón
  6. 6 Detenido un menor de 13 años por hacer esta pregunta a ChatGPT
  7. 7

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  8. 8

    Mercedes Vitoria prepara los nuevos modelos de combustión para mayo de 2028
  9. 9

    Recuperan una lonja okupada en Vitoria donde el sábado hubo un acuchillado
  10. 10

    La Ertzaintza detiene a tres jóvenes como sospechosos de un doble apuñalamiento en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Araba Euskaraz regresa en 2026 a Amurrio tras cuatro años en Vitoria

El Araba Euskaraz regresa en 2026 a Amurrio tras cuatro años en Vitoria