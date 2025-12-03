Cuando aprender euskera desde cero en la edad adulta es posible

«El euskera es la identidad de un pueblo». Quien lo dice es una sevillana que prácticamente tiene pasaporte vasco. Reyes Prados (Sevilla, 1982) logró ... lo que a muchos les parece imposible. Aprender euskera habiendo entrado en la edad adulta. La lengua viva más vieja de Europa que celebra su día internacional cada 3 de diciembre desde 1949. Los jóvenes son los que más lo dominan, un 74,5% lo hablan con soltura y a partir de los 65 años el dato se encrudece, al haber sido educados durante el franquismo, únicamente un 22,5% lo practica. Para Reyes está claro. «Muchos tienen miedo a aprender por fallar, por el qué dirán», asegura.

La periodista sevillana –hoy profesora en el Grado de Periodismo de la UPV/EHU– aterrizó por primera vez en Euskadi en 2010 con un contrato de tres meses. Entre idas y venidas laborales, comenzó a trabajar en ETB tres años más tarde, donde el euskera empezó a resonarle como un pilar de la vida cotidiana. Recuerda que «cuando decía eskerrik asko –con un marcado acento sevillano–, los compañeros bromeaban y me decían 'de aquí al EGA'». Y así fue.

Primero lo intentó, sin mucho éxito con un libro, por lo que decidió inscribirse en un euskaltegi. Un intensivo de cinco horas diarias que supuso un inicio complejo en el que «tardaba horas en construir las frases», recuerda. Sin embargo, vio sus frutos obteniendo, un año más tarde, el EGA. Años después, ya en la universidad, redactó y defendió una tesis doctoral íntegramente en euskera, lo que le permitió acreditar el nivel C2, el más alto que se puede obtener. Este dominio es mucho más profundo que un mérito académico. «Es muy bonito cuando ves el agradecimiento de la gente por haber aprendido euskera, lo sienten como suyo, como una muestra de identidad».

Elena Herrera llegó a Euskadi desde mucho más lejos. Originaria de Santiago de Querétaro (México) aterrizó primero en Escoriaza en 2021, todavía en plena pandemia, y un año después se instaló en Vitoria. Desde el principio tuvo claro que quería integrarse a través del idioma. «La lengua es como el hilo conductor de la cultura, así lo entendí y así lo asimilé», explica.

Participó en el programa municipal 'Auzoko', donde aprendió vocabulario básico y costumbres locales, incluso danzas tradicionales. Más adelante cursó dos horas diarias en un euskaltegi en Aretxabaleta. El Ayuntamiento le ofreció una beca del 100% para seguir formándose, pero el cambio a Vitoria y la falta de tiempo laboral lo complicaron. Aún así, mantiene intacto el aprecio por la lengua. «Me parece un idioma súper bonito y considero que es una lengua rica en información cultural», afirma.