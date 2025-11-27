Las otras aperturas de El Boulevard en Vitoria La llegada de Trompo, Pad Thai Wok, Fútbol Emotion, Basketball Emotion y Balmohk amplían la oferta comercial y gastronómica del centro comercial vitoriano

I. M. Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:28 Comenta Compartir

La apertura de IKEA en El Boulevard ha revolucionado este jueves Vitoria. Pero la icónica firma sueca no es la única nueva marca que aterriza en el centro comercial de la capital alavesa, que entra en una nueva era con incorporaciones que elevan su oferta de comercial y gastronómica.

A la esperada inauguración de IKEA se suma la llegada de Trompo, un innovador concepto de cocina mexicana que abrirá sus puertas próximamente, dispuesto a revolucionar la forma de comer rápido con su fórmula 'fast & good'. Ambas incorporaciones marcarán el inicio de una nueva etapa para el centro comercial, que continuará ampliando su propuesta gastronómica con la apertura de Pad Thai Wok y con la entrada de dos potentes marcas del mundo deportivo, Fútbol Emotion y Basketball Emotion, junto con la firma de moda urbana Balmohk.

Gastronomía Trompo: la nueva visión del fast good mexicano

Ampliar

Trompo se incorpora a la oferta gastronómica de la nueva zona de restauración con un concepto definido como «cocina en movimiento, sabor sin pausa», que apuesta por un 'fast&good' rápido, fresco y con estilo. La marca llega con un mensaje claro: «No es México. No es fusión. No es Street food. Es Trompo».

Su apertura representa una alternativa novedosa dentro del centro comercial, con una propuesta que busca romper el mito de que comer rápido y comer bien son conceptos incompatibles. Trompo se suma así a la transformación de la zona de restauración, aportando un estilo urbano, dinámico y orientado al público que busca sabores intensos y platos preparados al momento.

Gastronomía Pad Thai Wok: la esencia del Thai Street Food

Ampliar

La oferta de cocina internacional del centro se completará con Pad Thai Wok, una marca creada por Juan A. Ferre, Manuel Alcalá y Jesús Gámez tras quedar profundamente marcados por la cultura y la gastronomía tailandesa durante sus viajes al conocido 'País de las Sonrisas'. Desde la apertura de su primer restaurante piloto en 2009, ha logrado consolidarse como una de las franquicias de restauración temática con mayor proyección, alcanzando más de 40 establecimientos en España. Su propuesta está centrada en noodles, arroces y platos tradicionales tailandeses preparados al momento, siempre con ingredientes frescos y a precios competitivos.

El concepto recrea el ambiente del 'Thai Street Food', con locales inspirados en las calles de Bangkok. Se trata de espacios urbanos, llenos de referencias visuales a la cultura tailandesa, que envuelven al cliente en una experiencia sensorial coherente con la propuesta culinaria. La rapidez en la preparación y la rotación constante del servicio son señas de identidad de la marca.

Deporte Fútbol Emotion y Basketball Emotion

Ampliar

La llegada de Fútbol Emotion y Basketball Emotion reforzará próximamente la presencia de marcas deportivas especializadas en el centro, ofreciendo dos propuestas diferenciadas para los amantes del fútbol y el baloncesto. Fútbol Emotion, especializada en equipamiento y artículos de fútbol, proporcionará a aficionados y jugadores una amplia variedad de calzado, ropa técnica y accesorios, incluyendo opciones personalizadas. Su foco en la innovación y en la tecnología aplicada al deporte garantiza a los usuarios acceso a productos de última generación.

Basketball Emotion, por su parte, llega avalada por su reciente reconocimiento como 'Mejor Nuevo Retailer' en MAPIC Cannes, uno de los eventos internacionales más prestigiosos del sector. Su propuesta combina deporte y cultura, integrando elementos digitales y un diseño interactivo que invita a los visitantes a probar productos, explorar nuevas tendencias y participar en actividades vinculadas al baloncesto.

Ambas marcas aportarán variedad, especialización y un enfoque más experiencial a la oferta deportiva del centro.

Moda Balmohk: moda urbana para el día a día

Ampliar

La firma Balmohk, perteneciente al grupo danés Bestseller, se sumará muy pronto a la oferta de moda del centro. El grupo ha escogido a El Boulevard para el lanzamiento de su nueva marca, siendo esta la segunda tienda en España tras su apertura en Valencia. Su propuesta se centra en moda urbana y contemporánea para hombre y mujer, con prendas versátiles pensadas para el día a día, y con un enfoque claro en la autoexpresión y la estética moderna.

Balmohk forma parte de una de las compañías textiles más relevantes de Europa, propietaria de marcas como Jack&Jones, Vero Moda, Only o Pieces, con 25 años de trayectoria en España y más de 2.800 establecimientos propios en todo el mundo. La incorporación de la marca al centro permitirá ampliar la variedad de estilos disponibles y reforzar la presencia de moda actual orientada a un público joven que busca prendas cómodas, funcionales y con un marcado carácter urbano.