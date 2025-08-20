El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El parque de Adurza cambiará su aspecto con un mobilario más moderno. Jesús Andrade

Obras en Vitoria

Aparcabicis, zonas verdes... la reforma del parque de Adurza durará cinco meses

La intervención cuenta con un presupuesto de 233.000 euros, se iniciará en las próximas semanas y cambiará su aspecto por completo

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:03

Vitoria iniciará en las próximas semanas la renovación integral del parque de Adurza, situado al final de la calle Zumaquera. La intervención, que cuenta ... con una inversión de 233.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, se enmarca en el programa de participación ciudadana 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz'. Con esta actuación se renovará completamente esa zona con un aspecto totalmente envejecido y se instalarán nuevos espacios «juegos infantiles y mobiliario urbano», además de ampliar las zonas verdes y mejorar los accesos. Para ello se retirarán los bancos actuales, la valla perimetral, los pavimentos y las mesas de ping pong, excepto la situada junto al centro social de Adurza. Ésta se conservará atendiendo a la petición de la asociación vecinal del barrio.

