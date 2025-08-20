Aparcabicis, zonas verdes... la reforma del parque de Adurza durará cinco meses

Obras en VitoriaAparcabicis, zonas verdes... la reforma del parque de Adurza durará cinco meses
La intervención cuenta con un presupuesto de 233.000 euros, se iniciará en las próximas semanas y cambiará su aspecto por completo
Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:03
Vitoria iniciará en las próximas semanas la renovación integral del parque de Adurza, situado al final de la calle Zumaquera. La intervención, que cuenta ... con una inversión de 233.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, se enmarca en el programa de participación ciudadana 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz'. Con esta actuación se renovará completamente esa zona con un aspecto totalmente envejecido y se instalarán nuevos espacios «juegos infantiles y mobiliario urbano», además de ampliar las zonas verdes y mejorar los accesos. Para ello se retirarán los bancos actuales, la valla perimetral, los pavimentos y las mesas de ping pong, excepto la situada junto al centro social de Adurza. Ésta se conservará atendiendo a la petición de la asociación vecinal del barrio.
El objetivo es transformar un espacio que se encuentra degradado. El aspecto cambiará de forma evidente con la retirada de la pista de patinaje y las dos canastas. Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público y Barrios, destaca que con esta intervención se busca que el parque se convierta en un «verdadero espacio de convivencia para el vecindario, con juegos pensados para que todos los niños y niñas disfruten en igualdad de condiciones».
Alcorques, aparcabicis, una fuente
Una de las partes más llamativas de esta remodelación será la ampliación de la superficie verde, con la creación de alcorques y parterres, además de la colocación de nuevo pavimento e iluminación en la zona central. A su vez se incorporarán bancos, papeleras, una fuente, merenderos y aparcabicicletas, además de la restauración y reubicación de las canastas para optimizar el espacio.
En el origen, esta propuesta fue presentada por la asociación vecinal Adurtzakoak en 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz', un programa abierto a la ciudadanía para presentar propuestas de reforma y mejora de la ciudad. En este sentido desde el área de Gobierno Abierto y Centros Cívicos subrayan que es un «ejemplo claro» de cómo los vecinos pueden contribuir a «construir una ciudad mejor». Se suma a su vez a otras intervenciones anunciadas en los últimos meses como la del parque infantil de Abetxuko, en la que el Ayuntamiento de Vitoria ha invertido 131.000 euros para trasnformar integralmente dicha zona de ocio.
