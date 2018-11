Antonio Duplá: «El Casco Viejo se ha dignificado mucho, pero sufre de monocultivo hostelero» Antonio Duplá, sentado en la plaza de la Burullería, con la Torre de los Anda a su espalda. / Igor Martín El profesor denuncia el desordenado crecimiento de Vitoria con los nuevos barrios. «Como modelo de ciudad es nefasto» JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ VIGURI Domingo, 4 noviembre 2018, 00:34

Antonio Duplá, zaragozano asentado en Vitoria desde hace 39 años por su condición de catedrático de Historia Antigua en la UPV, acaba de publicar 'Antigüedad clásica y naciones modernas en el viejo y nuevo mundo' junto a investigadores de universidades de España, Europa y Latinoamérica. Es también un intelectual comprometido con lo social, partidario de la inmigración y atento a todo cuanto acontece en una ciudad donde se siente «muy a gusto». Dibuja una Vitoria con matices, de muchos tonos.

- De pronto, a los murales de la 'almendra' los pusieron en la diana. Reconocidos artistas están en su contra y el Colegio de Arquitectos critica su «proliferación descontrolada» ante el asombro de los creadores. ¿Embellecen o sobran?

- Creo que es una aportación positiva, independientemente de que gusten más o menos. He vivido en el Casco Viejo y por lo que he leído los vecinos están contentos. Son una nota de color. Ahora bien, las intervenciones artísticas en espacios públicos protegidos deberían estar supervisadas por algún organismo o mesa de estudio con voces dispares para llegar a consensos. Esta discusión tiene el valor de haber sido provocada, pero no me terminan de convencer los términos empleados por el Colegio de Arquitectos.

- ¿A cuenta del que se pretendía pintar en la Avenida?

- Me interesa la Arquitectura y la moderna en particular. Si resulta que esa pared tiene valor, aunque para la mayoría sea gris, sin interés y necesite color, el Colegio de Arquitectos tendrá que hacer un esfuerzo de pedagogía para explicárselo a los vecinos y demás vitorianos. Los que viven al lado podrían sentirse orgullosos de esa fachada y apreciarla en vez de verla fea. Y creo que el Ayuntamiento, antes de sacar a concurso o promover el mural, debería saber por los arquitectos que en esa pared no cabía intervenir.

- ¿Necesita Vitoria de estímulos artísticos o espacios singulares?

- Vivimos una época en la que parece que las ciudades se promueven a partir de edificios emblemáticos o entornos significativos. A primera vista, Vitoria no tiene. Uno puede vivir con congoja o con más tranquilidad. Yo tiendo a hacerlo tranquilo y no echo de menos esa construcción que represente mi ciudad.

- Hablaba antes del valor de la discusión. ¿Tan conveniente la cree?

- Es de lo más saludable hacerlo con argumentos y respeto a las posiciones contrarias. También lo son aquellos debates sobre cuestiones que no reclamen conclusiones a contrarreloj. Estoy a favor de discutir, de que se aprovechen los medios de comunicación para dicho fin.

- Vivió en el Casco Medieval. ¿Aprecia algún tipo de transformación en él? ¿Vale con el reclamo de la Catedral, el 'Abierto por obras', para que sea visitado?

- He vivido más de veinte años en la calle Zapatería. El actual Casco Viejo tiene poco que ver con el de los últimos tiempos y nada con el de la década de los 80, el que yo conocí al llegar. En este tiempo se ha dignificado mucho a pesar de que quedan cosas por hacer. Estaba realmente degradado. La ciudadanía le daba la espalda, excepto a una calle muy marcada ideológicamente, con un sector político y social determinado. Al Casco Viejo no se iba, ni siquiera lo hacían los nacidos en él. En este caso, las instituciones han hecho mucho. Aunque me preocupa que de verdad sea un barrio integrado en la ciudad, que no sufra en algunas calles del monocultivo de la hostelería, en especial los fines de semana. Aplaudo los esfuerzos por diversificar y dinamizar el comercio y por hacer de él un lugar atractivo al turismo, como también un espacio para los vitorianos.

Acogimiento

- ¿Qué le falta?

- Es un Casco Viejo que no tiene nada que ver con los de Bilbao y San Sebastián, donde el dinamismo comercial está integrado en cada ciudad. Salimos además de una crisis económica grave. O hay ayudas institucionales muy poderosas o revitalizarlo será una tarea dificilísima.

- Es una zona envejecida y cobijo de inmigrantes. ¿Es exagerado referirse a él como gueto?

- Si lo ha podido ser en algún momento, ahora no. Como mucho diría que quedan bolsas, zonas determinadas, problemas específicos... En general, las calles del Casco Viejo han cambiado a mejor. Pero la cuestión comercial no es exclusiva de él ni de Vitoria. Es llamativa la gran cantidad de locales vacíos que ves cuando visitas otras ciudades.

- ¿Somos en realidad los vitorianos acogedores, integradores, que recibimos al foráneo con los brazos abiertos?

- Podría decir que sí, que esa imagen responde a la realidad, pero quizás sería contestado por hombres o mujeres de origen magrebí o subsahariano que pondrían sobre la mesa los problemas que han tenido, por ejemplo, a la hora de alquilar un piso.

- ¿Lo dice por conocimiento de causa, por su compromiso social en el pasado?

- He sido una persona más activa en los movimientos antirracismo y de solidaridad con la inmigración. Esos problemas existen, pero están localizados. En general ha habido voluntad decidida de las instituciones por poner medios. El conjunto del País Vasco es un lugar con mecanismos de acogida, aunque podría hacerse más. Pero no se han dado estallidos racistas como en otros sitios.

- Se relaciona inmigración con delincuencia.

- Sí. Se siguen manifestando esos estereotipos que relacionan inmigración con delincuencia o inmigración con la idea de que esas gentes se aprovechan de los servicios sociales para obtener privilegios a los que no acceden los demás ciudadanos. Son estereotipos que responden a prejuicios y no a la realidad. Porque los estudios demuestran que la inmigración es necesaria económica, demográfica y culturalmente. Es verdad que hay que saber propiciar la integración. Pero no hay que caer en el buenismo de que todo se resuelve fácilmente. Tampoco se le pueden poner puertas al campo. Ya somos de hecho sociedades complejas, heterogéneas, con significativas diferencias culturales, religiosas... Queda armonizarlas.

Sus frases Green Capital «Se ha avanzado, pero falta conciencia cívica y que los poderes públicos estén encima de reciclaje» Gasto faraónico «No veo llegar a la modernidad y alprogreso a través del soterramiento»

- En un encuentro con EL CORREO, hace una semana el catedrático Antonio Rivera y el exdiputado general Ramón Rabanera coincidieron en que la Vitoria de dentro de 25 años será la que hoy diseñan sus élites. ¿Lo comparte?

- Puede que se estén trazando las líneas maestras de lo que será Vitoria en dos o tres décadas. Será una sociedad claramente heterogénea en lo cultural, con un serio problema de envejecimiento, una ciudad, y no me gusta, rota por los barrios nuevos. No se han pensado. Independientemente de que hayan ofrecido una salida a la vivienda para muchas familias y jóvenes, son zonas hechas para el coche, con avenidas sin razón de ser. El crecimiento no ha sido gradual, se ha empezado a construir casi por una esquina. Viajo mucho en tren a San Sebastián y se me cae el alma cuando veo bloques de casas aislados, fuera de Vitoria. Son barrios, sus ciudadanos tienen derecho a todos los servicios públicos, ¿pero por qué no se ha buscado una densificación mayor y gradual? Como modelo de ciudad es nefasto. No hay sociabilidad urbana, esa que da la calle, la de una calle con tiendas... La planificación urbanística ha sido un gran error de la clase política y de los constructores, a los que les ha podido la búsqueda del beneficio. No han estado a la altura de las circunstancias. La nueva Vitoria es una Vitoria desestructurada.

- Pues vayamos al centro, que se apaga, se vacía. ¿En su caso lo hemos desatendido?

- Sí. La gente y las oficinas se han trasladado a las afueras pero no se ha hecho una periferia agradable ni cómoda. El ideal de ciudad viene dado por la calle con comercios, peatonal si puede ser, combinada con vías de comunicación, transporte público... Los nuevos barrios no son así y el centro se está vaciando, un fenómeno que, por otra parte, tampoco es exclusivo de Vitoria. Se pierden las tiendas con personalidad y se sustituyen por lo que yo llamo 'síndrome de aeropuerto', el de las franquicias. Creo que las instituciones toman a veces decisiones no meditadas suficientemente. Hay un ejemplo paradigmático de una actitud cuanto menos sorprendente, el de la Caja. Vació sus oficinas centrales en Independencia para irse a ese edificio renovador, inteligente, etcétera en Salburua. Y de pronto también lo vacía; ahora no saber qué hacer con él. Es de una gran irresponsabilidad.

- Pero somos Green Capital.

- A veces me preguntó cómo se consiguió. Quizás porque veníamos de una situación medioambiental rudimentaria y se dio también un gran giro al transporte. Soy firme partidario del tranvía, pero no de su ampliación hacia el sur. Es importante todo lo que sea movilidad sostenible. En esto Vitoria ha avanzado. Pero de la Green Capital falta conciencia cívica, entender lo verde como compromiso individual, que los poderes públicos estén más encima del reciclaje, de la educación...

La trashumancia de la UPV

- Usted, a diario, para acudir a la facultad de Historia sortea las vías. ¿Asistiremos a su soterramiento?

- No me importaría no verlo. Me encantan los trenes y las estaciones en superficie. Esa supuesta costura de la ciudad se podría resolver con pasos elevados. No veo llegar a la modernidad y al progreso a través del soterramiento. Le pongo muchísimos signos de interrogación. Creo que va a ser un gasto faraónico, con unas ventajas muy relativas. El dinero se podría destinar a necesidades reales. En relación al tren, a mí sí me parece una idea bien interesante la de aprovechar y fomentar el corredor Alsasua-Miranda integrándolo en la ciudad con paradas dentro de su núcleo urbano.

- Muchas voces censuran que la Universidad, la UPV, se ha distanciado de la ciudad. Como profesor, defiéndase.

- Es un campus que tiene el problema de la trashumancia de buena parte de estudiantes y profesores. Un alto porcentaje no vive en Vitoria y eso se nota. Y por otra parte, sí es verdad que debería haber una mayor preocupación de las autoridades y los centros por fomentar las actividades culturales, organizadas en el campus y fuera de él.

- ¿Se puede cultivar la Cultura en Vitoria?

- ¿Por qué no? A mí no me da tiempo a verlo todo. ¿Que podía haber un auditorio? Pero el problema no es tanto que no haya actividades, que las hay, sino que el público ha de responder. Hay una vida cultural a la que yo no llego y sospecho que no es suficientemente conocida por la ciudadanía.