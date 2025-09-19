Antonio Altarriba recibe el título de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia

El historietista y ensayista Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952), afincado en Vitoria desde hace años, ha sido nombrado caballero de la Orden de las Artes ... y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia. Este galardón reconoce la trayectoria de uno de los grandes autores que ha destacado en el terreno del cómic, ensayo y novela. Sus trabajos han tenido una gran acogida en el país vecino.

«Siempre he sido muy francés, así que hace mucha ilusión recibir esta distinción tan artística, tan literaria y, sobre todo, tan caballeresca», contaba Altarriba en redes sociales, donde daba a conocer que se le había concedido esta distinción. Junto a un pequeño texto se ve la imagen de un diploma firmado por Rachida Datim, actual ministra francesa de Cultura. El autor, que ya había recibido importantes premios en diferentes países, suma así un nuevo honor que subraya la relevancia internacional de su carrera y la influencia de su obra en el ámbito cultural europeo. La Orden de las Artes y las Letras reconoce a quienes se distinguen por sus «creaciones en el dominio artístico o literario o por la contribución que han aportado al esplendor de las artes y las letras en Francia y en el mundo». La distinción se concede a artistas, escritores e intelectuales destacados desde 1957.

De hecho, Altarriba ha recibido en el país vecino diferentes premios como el 'Grand Prix de la Critique ACBD' a 'Moi, assassin'; el Premio Literario PACA, Prix BD des Bibliothèques du secteur de Derval o el Premio Millepages para 'L'Art de voler' ('El arte de volar'), junto a Kim, en el que está considerado uno de los grandes hitos del cómic español y un título imprescindible en las estanterías de los amantes del género. También se ha hecho con el premio francés Tournesol por 'Yo, Loco' ('Moi, Fou'), ideado junto al dibujante Keko.