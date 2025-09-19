El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Antonio Altarriba ha sido nombrado caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Rafa Gutiérrez

Antonio Altarriba recibe el título de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia

El guionista, novelista y ensayista cuenta con el honor que reconoce en el país galo a artistas, escritores e intelectuales destacados

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:32

El historietista y ensayista Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952), afincado en Vitoria desde hace años, ha sido nombrado caballero de la Orden de las Artes ... y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia. Este galardón reconoce la trayectoria de uno de los grandes autores que ha destacado en el terreno del cómic, ensayo y novela. Sus trabajos han tenido una gran acogida en el país vecino.

