El año Aldecoa encara su recta final con un libro y una exposición en la Biblioteca Nacional de España

Ramón Albertus Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:58 | Actualizado 13:07h.

Fotografías con 'punch' de Rocío López, ilustraciones vibrantes de Saioa Aginako, muchas fotografías de archivo y una serie de textos firmados por Julià Guillamón, José Ramón González, Ángeles Encinar, Iban Zaldua y Juan Cruz que perfilan a uno de los grandes cuentistas españoles del siglo XX. La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria ha presentado este lunes una publicación que lleva el mismo título de la exposición 'Ignacio Aldecoa. El narrador de historias', dedicada ilustre autor vitoriano, que se puede ver en la biblioteca del parque de La Florida con motivo del centenario del nacimiento del escritor vitoriano. La diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, y Enrique Uriarte, director del centro, subrayan que este libro va más allá de ser un catálogo al uso.

«Este año, en el que celebramos su legado, hemos querido aportar algo nuevo al conocimiento y estudio de este autor fundamental de nuestra literatura, un vitoriano cuya obra sigue viva en nuestras páginas y en nuestra memoria», ha señalado Del Val, que destaca que esta publicación busca «reactivar su figura en la conciencia colectiva, especialmente entre las nuevas generaciones».

Actos del centenario de Aldecoa 3 de noviembre Conferencia 'Retrato velado de Ignacio Aldecoa'. 19.00 horas. En la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria.

10 de noviembre 'Ignacio Aldecoa Zineman', del profesor universitario y director de cine Kepa Sojo. 19.00 horas. En la Casa de Cultura.

15 de noviembre Concierto de la Coral Ignacio Aldecoa (18.00 horas). En la Casa de Cultura.

15 de diciembre Inauguración de la muestra 'Ignacio Aldecoa y la Generación del 50' en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid.

Ese acercamiento a un autor identificado con el realismo -que no con una visión estereotipada de lo social- pasea por diferentes personajes, cuentos y novelas. En la parte inicial el escritor Julià Guillamón,comisario de la exposición en la capital vasca, firma una reflexión en la que recuerda que todavía no se ha publicado una biografía del vitoriano, aunque sí diferentes estudios.

Exposición en la Biblioteca Nacional de España

La profesora Ángeles Encinar, académica de la Real Academia Española, contribuye con una versión actualizada y se traduce al euskera un texto original incluido en 'Ignacio Aldecoa. Maestro del cuento: nuevas perspectivas sobre su obra y Antología de cuentos'. El libro también cuenta con una serie de textos literarios firmados por Felipe Juaristi, Iban Zaldua y Juan Cruz, que repasan sus influencias y el peso de un autor.

Por su parte, el catedrático de Literatura Española de la Universidad de Valladolid, José Ramón González, presenta un texto sobre la exposición 'Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir', que se inaugurará en diciembre en la Biblioteca Nacional de España, en colaboración con la Diputación alavesa. Ramón González señala que leer al autor vitoriano supone un «viaje de exploración de la condición humana». Este estudioso es también el comisario de la muestra que se estrenará a mediados de diciembre en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, bajo el título 'Ignacio Aldecoa y la Generación del 50', que se centra en su intensa producción narrativa y su relevancia. Además se vinculará a la exhibición 'Carmen Martín Gaite (1925–2000). Un paradigma de mujer de letras', otra figura imprescindible y gran amiga del vitoriano, al que dedicó el libro 'Esperando el porvenir'.

Portada del libro editado por la Diputación de Álava. Se puede conseguir en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.

La publicación de este volumen (con una tirada limitada) se puede solicitar y obtener gratuitamente en la Casa de Cultura de Vitoria. Ramón González participa este lunes 3 de noviembre en una charla acerca en la Casa de Cultura, epicentro de las celebraciones. Entre las actividades para el último trimestre del año vinculadas a este aniversario en el centro se encuentra también la ponencia 'Ignacio Aldecoa Zineman', del profesor universitario y director de cine Kepa Sojo (10 de noviembre), y un emotivo concierto de la Coral Ignacio Aldecoa (15 de noviembre, 18.00 horas). Ese día, hace 56 años, fue cuando el gran narrador de historias falleció.