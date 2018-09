Anna Castillo: «En general, la gente me trata muy bien» Anna Castillo visitó el FesTVal por segundo año consecutivo. / Blanca Castillo En la segunda temporada de 'Estoy vivo' (TVE) la actriz repite en el uniforme de la agente Vargas y, además, suma su voz a la de Pau Donés para la cabecera MARÍA REGO Martes, 4 septiembre 2018, 19:14

De niña, los viernes por la tarde, hacía teatro musical y cuando rozaba la veintena se subió a las tablas con 'La llamada' y arrasó. En su casa, antes de perder el anonimato, devoraba películas de los noventa y hoy ya sabe lo que es acariciar un Goya -a la mejor actriz revelación por 'El olivo' (2016)- entre sus manos. No son los únicos éxitos que arroja el curriculum de Anna Castillo (Barcelona, 1993), que en televisión ha logrado sentar a más de dos millones de personas delante de la pantalla con 'Estoy vivo'. La ficción de TVE, donde se mete en el uniforme de la policía Susana Vargas, presentó ayer su segunda temporada en el FesTVal durante un descanso del rodaje que atraviesa el ecuador.

- Llega con un doble estreno pues, además de una nueva entrega de la serie, presta su voz a la cabecera. ¿Cómo surgió la idea de colaborar con Pau Donés?

- Me llamó Daniel Écija (el productor) y me preguntó si yo cantaba, porque me había visto hacerlo en alguna película, y si me apetecía grabar con Pau. Yo canto pero no es a lo que me dedico, no es mi terreno, pero me hacía mucha ilusión cantar con él y aportar un poquito más de mí al proyecto.

- ¿Había seguido la trayectoria de Jarabe de Palo?

- Sííí, era fan de adolescente.

- Como exestudiante de Psicología, ¿qué análisis hace de su personaje?

- Creo que está más madura. Ha pasado un tiempo del último capítulo y está como queriendo hacer las cosas bien, relajada, centrada, contenta... pero, tal y como empieza la temporada, se le desbarajusta la vida y cae un poquito en picado. Remontará y... es que no sé que se ha contado, qué más puedo contar.

- 'Estoy vivo' tiene tintes sobrenaturales, un ingrediente que hace un año, cuando se presentó la serie también en Vitoria, no se sabía cómo iba a digerir la audiencia. ¿Compartía ese temor?

- No, la verdad. Yo me leía los capítulos y me gustaba que se mezclaran tantos géneros: la ciencia ficción, lo fantástico, la comedia, lo cotidiano, el drama... Me parecía interesante y pensaba que si yo lo veía así podía ser que la gente también conectara.

«Enamorada» de su gato

- Contaba en su Twitter que había probado a poner su nombre en Google a raíz del estreno de 'Paquita Salas' en Netflix. ¿Es una sana costumbre o intenta evitarlo?

- En Google en concreto lo he puesto igual dos veces en mi vida. Ni se me ocurre buscarme porque tanto las cosas malas como buenas te sueles enterar, basta con meterte en cualquier red social y todo el mundo comenta. Pero tengo la suerte de que, en general, la gente me trata muy bien.

- Dicen que quienes conviven con animales acaban pareciéndose a ellos. ¿Qué tiene de su gato Capitán?

-Mmm, veo bien por los dos ojos, no como él, que es tuertito. ¿Y qué más tengo...? Es que estoy locamente enamorada de él, todo lo que tiene me parece maravilloso y no sé si yo soy tan guay, la verdad. Capi es súper independiente y muy cariñoso, igual en eso somos parecidos.

- ¿Qué llamada espera Anna Castillo?

- Ahora mismo me encantaría la de unas vacaciones en la playa, pero ya llegará.