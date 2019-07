150 años de la visita de Henry Morton Stanley a Vitoria y Campezo Javier López de Luzuriaga, concejal del Ayuntamiento de Campezo, Ana Oregi, concejala de Territorio y Acción por el Clima, el escritor Ramón Jiménez Fraile y el historiador Patxi Viana. / S. López de Pariza Su biznieto William estará presente en la conmemoración del aniversario para el que se ha organizado una mesa redonda y una recepción en el Ayuntamiento SARA LÓPEZ DE PARIZA Martes, 2 julio 2019, 13:38

Fue uno de los mayores aventureros y exploradores de todos los tiempos, Henry Morton Stanley es recordado a nivel mundial por su encuentro con el doctor Livingstone en el corazón de África. Pero si este joven reportero intrépido viajó hasta allí se debe en gran parte a su paso previo por Álava y a la crónica de lo que aquí vio, algo que le hizo ganar puntos en el periódico para el que trabajaba: 'The New York Herald'.

Se cumplen 150 años de la estancia de Stanley en Vitoria y Santa Cruz de Campezo, hasta donde viajó para documentar la muerte por linchamiento del alcalde Marcelino González de Durana. Ocurrió en 1869 y tal y como recuerda el escritor Ramón Jiménez Fraile, «fue el único periodista como corresponsal extranjero que pisó Vitoria, y por supuesto Campezo en el siglo XIX». «El reportero anticipó la guerra Carlista por lo que vivió sobre el terreno», agrega Jiménez Fraile, que recibirá en la capital alavesa al biznieto del aventurero, William.

Pero no solo eso, Stanley redactó para el 'New York Herald' una detallada crónica publicada el 26 de julio de 1869 bajo el título 'Graphic Description of the Basque Provinces and People' (Descripción gráfica de las provincias vascas y su gente). «Dado que pocos son los viajeros americanos que conocen algo de las Provincias Vascas, me propongo ilustrarles al respecto», señala Stanley en el arranque de su texto. En él elogia el paisaje de la Llanada alavesa señalando que «tal abundancia de trigo o de otros cereales no puede crecer en ningún otro sitio del mundo, tan intensa y radiante vegetación no puede verse en ningún otro lugar; tan magníficos chopos, cerezos, prados, prósperas granjas, no existen en ningún otro país».

Para celebrar el 150 aniversario de la visita de Stanley, las asociaciones 'La Exploradora', 'Africanista Manuel Iradier' y 'Asociación Histórica 2013' junto a los ayuntamientos de Vitoria y Campezo han organizado una serie de actos que comenzarán este miércoles con la visita de William Stanley (biznieto) a la capital alavesa. A las 19.00 horas se celebrará una mesa redonda en Santa Cruz de Campezo en la que el propio William acompañado del periodista Paco Góngora, el escritor Ramón Jiménez Fraile y el historiador Patxi Viana explicarán los hechos sucedidos en esta localidad que motivaron la visita de Stanley.

El jueves, William Stanley visitará la calle dedicada a su abuelo en el barrio de Zabalgana y los escenarios de la Batalla de Vitoria, que tanto impresionó al explorador. A las 13.30 horas se celebrará una recepción en el Ayuntamiento y ya por la tarde se visitará el puente de Abetxuko para recordar el baño de Stanley en el Zadorra. En uno de los árboles grabó sus iniciales impresionado por lo bello del paisaje.