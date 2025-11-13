Anitua presentará ante 500 expertos los últimos tratamientos en mandíbulas en «situación extrema» Celebra en el Palacio Europa su convención anual BTI Day, que será conducida por el Mago More

El BTI Biotechnology Institute que dirige Eduardo Anitua y cuya sede se encuentra en el Alto de Armentia celebra este sábado en el Palacio de Congresos Europa su encuentro anual en la que se darán cita más medio millar de profesionales de la salud de toda España. En esta ocasión, diferentes investigadores de la compañía especializada en implantología oral, medicina regenerativa y trastornos del sueño presentarán las últimas novedades de tratamientos para cuestiones complejas para las que hace muy poco años no había solución, como las mandíbulas con atrofia ósea.

«Son situaciones extremas de mandíbulas sin hueso y sin dientes. Presentamos técnicas para regenerar el hueso y luego rehabilitar esa mandíbula», señala Anitua, por cuyo centro de investigación de Vitoria han pasado en lo que va de año 3.500 médicos de medio mundo para formarse.

El odontólogo vitoriano destaca el valor de encuentros como el que organiza el sábado y en el que los participantes tienen oportunidad de aprender, debatir o participar en mesas redondas en un ambiente distendido. Además, Anitua se convierte cada año en embajador de la capital alavesa y esta vez cuenta con la colaboración de los hermanos alaveses Pou, protagonistas de un vídeo que habla de los retos. El investigador estará asimismo rodeado de su equipo multidisciplinar. «Como éste hay pocos en el mundo. Son biólogos, ingenieros, bioquímicos, técnicos de laboratorio, médicos... Todos remando en la misma dirección, con mucha sinergia».

La jornada científico-técnica lleva el lema 'Todo está conectado' es una actualización clínica avanzada en la que, a través de conferencias impartidas por referentes diversas disciplinas, se mostrará cómo se conectan la evidencia científica, la innovación y la experiencia para ofrecer soluciones aplicables a la práctica clínica diaria. «Cada paso que damos está muy soportado por la ciencia», agrega Eduardo Anitua.

Entre los temas que se abordarán este año estarán las novedades en los tratamientos en maxilares con problemas de extrema reabsorción y escasez de hueso; los nuevos avances en el estudio de las apneas del sueño y su aplicación en la clínica dental o nuevas aplicaciones tecnológicas basadas en la inteligencia artificial. Asimismo, el médico vitoriano presentará su último libro 'Desafíos y soluciones en la atrofia ósea horizontal', que plantea los tratamientos para estas situaciones desde una perspectiva clínico-biológica.

Como novedad, este año se desarrollarán de manera simultánea dos formaciones específicas dirigidas a auxiliares e higienistas dentales y a técnicos de laboratorio protésico para potenciar la coordinación clínica, reforzar la seguridad en los procedimientos y mejorar la atención al paciente.

El físico Gustavo García Díez, especialista en neurociencia cognitiva y fundador de Nirakara, pondrá el broche a la jornada con su conferencia «El cerebro que respira». Y como ya es una tradición en esta veterana cita científica del otoño vitoriano, el conductor de la jornada será José Luis Izquierdo (Mago More). Al acto de apertura del encuentro asistirán el diputado general de Álava, Ramiro González, y la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria.