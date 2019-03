Y el anillo p'a Cuándo

Como inexperto en antropología ruego que no pidan peras a mi olmo cerebral. O clemencia si yerro en alguno de los eslabones que van del 'autralopithecus' al ser vivo de nuestros días. Mucho han mudado las estaciones y los ciclos entre los homínidos de la Prehistoria y los sabios actuales de física cuántica. Vale, exagero, pese a indagar en mis ancestros y no hallar gracejo andaluz en ellos. Pero la evolución vitoriana a la hora de relacionarnos con la antipática OTA me retrotrae a todo un 'big bang' cosmológico.

Uno, soplador ya de velas en forma de décadas, mantiene viva en la memoria la imagen de cuando entraba en el estanco para adquirir aquella papeleta de fechas, horas y minutos que requería de un bolígrafo con la que horadarla. Aparte de que esa parada y fonda incitaba al maldito fumeque, escrito sea de paso. Recuerdo a Javier Rojo, con responsabilidades municipales entonces y previas a encarnar la cuarta autoridad del Estado como baranda senatorial, bendecir aquella antigualla por la que toda la recaudación caía en las arcas del Ayuntamiento de Vitoria sin que ninguna empresa pusiera el cazo.

Hace ahora veinte años que las máquinas expendedoras sustituyeron a semejante hábito tabaquero. Unos menhires verdes mugrientos con el tiempo que a veces se dejaban las monedas en el esófago, otras se quedaban sin papel que imprimir y en el peor de los escenarios estaban lo suficientemente a desmano como para que la autoridad ya hubiese colocado la correspondiente multa en el parabrisas del vehículo mientras iba uno a retratarse. Un modo de pago más 'demodé' que los ripios veraniegos de Georgie Dann.

Entonces empezamos a escuchar que en lugares del entorno más cercano, Miranda del río Ebro sin ir más lejos, el personal ya pagaba la tasa de estacionamiento adherida al impuesto de circulación a través del teléfono móvil. Y a la hora de depositar el coche en batería o en línea en la plaza de aparcamiento, pongamos que en la fraternal Pamplona, a un servidor le corroía la envidia del progreso ajeno. Y tarareaba para sus adentros y aquí '¿el anillo p'a cuándo?'