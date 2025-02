Andueza ve «margen» para acordar la reforma fiscal con Bildu y Podemos El líder del PSE dice no compartir «absolutamente nada» con la propuesta del PP, que insta a jeltzales y socialistas a que «se aclaren entre ellos»

Xabier Garmendia Martes, 18 de febrero 2025, 17:30 Comenta Compartir

El PSE-EE no está dispuesto a sacarse la foto de la reforma fiscal con el PP y va a apurar al máximo las posibilidades de un acuerdo con EH Bildu o Podemos. Pese a que ambas formaciones de izquierdas se han mostrado muy lejanas en público, Eneko Andueza ha asegurado este martes que ve «margen» para un entendimiento y ha apelado a su «responsabilidad» para que los cambios impositivos salgan adelante en las tres Juntas Generales. El líder socialista trata así de enterrar la vía del PP pese a que su socio de coalición, el PNV, le ha pedido que no ponga «vetos».

A día de hoy, la aprobación de la reforma fiscal planteada por PNV y PSE-EE en los tres territorios no está garantizada. En Bizkaia disponen de mayoría absoluta, pero no así en Álava y Gipuzkoa, donde necesitan al menos un socio en la oposición. EH Bildu ya ha descartado dar su apoyo, Elkarrekin Podemos se muestra reacio y el PP sí parece dispuesto a prestar sus votos a cambio de una serie de modificaciones. Sin embargo, los socialistas quieren evitar a toda costa ese escenario y Andueza llegó a descartar de forma taxativa un pacto con los populares.

Ante la incertidumbre, las diputaciones han ampliado el plazo de enmiendas –se cerraba esta semana– para seguir tanteando las opciones. El PNV no cierra la puerta al PP, pero el PSE-EE sólo ve dos fórmulas: o sacarla adelante con las formaciones de izquierdas o que, en todo caso, los populares se avengan a apoyar la reforma tal y como se ha diseñado. «Si quieren dar sus votos, nosotros no somos quién para decirle a otro partido lo que tiene que hacer, pero en los planteamientos que han puesto encima de la mesa no voy a compartir absolutamente nada», ha dicho Andueza.

Según el dirigente socialista, el PP «no es la única alternativa». En declaraciones a Radio Euskadi, ha antepuesto que para tener unos servicios públicos fuertes «hacen falta recursos con una reforma fiscal progresiva que centre muy bien las políticas». Es por ello que ha apelado a la «responsabilidad» de EH Bildu y Elkarrekin Podemos para que salven la propuesta. «Creo que no es momento para el tacticismo, sino para construir y hacer posible una reforma fiscal que dote de recursos a las instituciones para sacar adelante sus políticas», ha subrayado.

Las palabras de Andueza vienen a responder a las de Pello Otxandiano, que el lunes intentó meter cuña entre jeltzales y socialistas por sus diferencias de enfoque. En esas discrepancias también ha abundado este martes el PP vasco, que sigue mostrando su disposición a alcanzar un acuerdo pero que diagnostica que el PNV tiene «un problema evidente» porque el PSE-EE se niega a ese pacto. La portavoz parlamentaria, Laura Garrido, ha emplazado así a jeltzales y socialistas a que «se aclaren entre ellos sobre qué es lo que quieren».