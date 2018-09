Los estrenos del FesTVal: 'Matadero' Hasta los andares Antonio Garrido, en una escena de 'Matadero'. / Atresmedia Granjas de cerdos, puticlubs y carreteras de la Castilla profunda. 'Matadero' reivindica el feísmo en un 'thriller ibérico' con toques de comedia negra JORGE BARBÓ Sábado, 8 septiembre 2018, 11:48

Buenos jamones, unas manitas sabrosonas, un morrito que, asado, es puro pecado. Los más osados no dudan en zamparse hasta los 'pendientes reales' -los testículos, vaya- del bicho. Dicen que del cerdo se aprovecha todo. Hasta los andares. Y 'Matadero', la nueva propuesta de ficción de Antena 3 que anoche cerró el cartel de estrenos del FesTVal, enseña que, si uno busca y rebusca bien entre las tripas del animalico, se puede sacar hasta cocaína pura. Una chusca red de tráfico de droga en el interior de gorrinos importados desde Portugal da sustento argumental a esta ficción que transita entre la comedia negra y el narco-thriller policial con pinceladas de gore de serie B. Todo cubierto de una generosa pátina de estética bien cañí.

Parece que, en los últimos años, toda las series españolas aspiran a parecerse, tanto en forma como en fondo, a los productos de éxito de la ficción internacional. Todas las cadenas quieren su 'True Detective', su 'Los Soprano' o su 'Orange is the new black'. Sin ir más lejos, el FesTVal se inauguró el pasado lunes con la première de 'El Continental', un fallido pastiche inspirado en 'Peaky Blinders' con el que todo apunta que a TVE le va a salir el tiro por la culata. Sin embargo, uno de los grandes méritos de 'Matadero' es que no busca parecerse a nadie. Al menos, en apariencia. Tal y como reivindica ya desde el título, este es un thriller ibérico, que rescata una estética 'jamonera' y retrata hasta la caricatura a una España interior con olor a sobaco y palillo en la boca. Con su toro de Osborne, sus puticlubs de neón, sus moteles de carretera que se prestan al polvete furtivo con la 'chati', sus baretos grasientos y sus picoletos barrigones. Es una oda al feísmo cañí que, de tan desagradable, llega a resultar atractivo.

'Matadero' Cadena. Sin fecha de estreno en Antena 3. Creador. Daniel Martín Sáez de Parayuelo. Director. Jordi Frades.

El elenco de personajes de 'Matadero' pone ante el espejo a una tópica Castilla profunda de terrenos pedregosos y granjas de cerdos. Con olor a purines. Por allí pululan empresarios sin pizca de escrúpulos que lucen cadenones de oro, algún franquista 'nostálgico', amas y señoras de su casa de gusto kitsch, pringadillos catetos de manual y agentes de la benemérita que se visten el uniforme del mínimo esfuerzo. A toda esa grey se encarga de darle vida un elenco en el que brilla por su ausencia el inevitable guaperas de manual y la actriz influencer que comparten la inmensa mayoría de series patrias. Se agradece. El cásting que la factoría Diagonal TV y Antena 3 han armado para 'Matadero' está formado por habituales secundarios de la ficción nacional como Pepe Viyuela o Carmen Ruíz. Su estreno, sin fecha, también supondrá el regreso a la pequeña pantalla de Tito 'Comisario' Valverde. Todos ellos se encargan de meterle el cuchillo, bien profundo, a la historia, la dejan desangrar y la abren en canal para sacarle toda la sustancia. Como pasa con el cerdo, de su guión aprovechan hasta los andares.