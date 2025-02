Ana del Val defiende el cierre de Amárica: «Por mucha nostalgia que provoque, la sala no cumplía con su función»

La diputada de Cultura, Ana del Val, ha comparecido este viernes en las Juntas Generales de Álava para explicar el cierre de la Sala ... Amárica; una decisión que ha suscitado una fuerte polémica en los ámbitos cultural y político. Ha defendido la clausura como una «decisión estratégica» del actual Gobierno foral PNV-PSE, justificándola en la escasa afluencia de visitantes, que rondaba una media de 4.000 personas al año.

La representante del PSE argumentó que, «por mucha lástima o nostalgia que provoque la sala, no cumplía con su función» y destacó la «gran oportunidad» que supone su reconversión en un Centro de Emprendimiento, que pasará a ser gestionado por el Departamento de Desarrollo Económico, en manos del PNV. «Es una decisión tomada por la Diputación Foral de Álava y no tiene marcha atrás. Vamos a seguir adelante», ha afirmado Del Val, en respuesta a la petición de «reconsideración» formulada por la oposición (EH Bildu, PP y Elkarrekin Araba).

Paradójicamente, la diputada comenzó su intervención asegurando que «no se cierra la Sala Amárica», ya que «su espíritu, misión y objetivos se mantienen». Del Val detalló que en los últimos años se ha intentado dar un «nuevo impulso» al espacio y recordó el intento fallido de convertirlo en un centro Schommer, que fracasó porque la familia del fotógrafo rechazó esa ubicación.

«Mantener una infraestructura con una afluencia limitada no era sostenible ni justo para el sector cultural», justificó Del Val, que deslizó que se trataba de una decisión valiente. «Asumo la polémica y la responsabilidad. Nos encanta ahorrarnos las polémicas en política, e igual por eso hemos llegado hasta aquí con la Sala Amárica».

«No cerramos, trasladamos el uso»

El anuncio del cierre ha causado indignación en el sector cultural y llega en un momento delicado para Vitoria, que ha caído del puesto 21 al 26 en el Observatorio de la Cultura, mientras otras provincias, como Bizkaia, refuerzan sus espacios expositivos, como es el caso de la Sala Rekalde. Este adiós al uso artístico de la Sala Amárica, previsto para junio, ha llevado a más de un centenar de creadores a organizarse en la asociación Amárica Elkartea para oponerse a la medida. «Vemos la movilización como una oportunidad porque quiero reivindicar la estructura de participación, que no sustituye la capacidad de decisión política», ha afirmado Del Val a este respecto.

Aunque la diputada no detalló el destino de los programas culturales que albergaba la Sala Amárica (como Tetrapack, Viphoto o Arabaclick), mencionó que la ciudad cuenta con otros espacios expositivos de diferente tipo. Citó Artium, Montehermoso, los centros cívicos, las salas de Fundación Vital, la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa y la Escuela de Artes y Oficios. Según se desprende de su comparecencia, estos dos últimos espacios serán la apuesta principal para dar cabida al talento emergente. «En la Casa de Cultura habrá una espacio expositivo solo para muestras temporales. No pretende sustituir a la Sala Amárica, pero ofrece una mayor visibilización, con más de 200.000 visitantes anuales», destacó. «¿Qué miedo tienen los artistas nuevos? Les estamos ofreciendo más visibilidad. No cerramos, trasladamos el uso», recalcó.

Asimismo, indicó que el paraninfo del centro de la plaza del Conde de Peñaflorida reforzará su programación con exposiciones tanto del alumnado como de creadores emergentes que no pertenezcan a él. Del Val insistió en que su departamento «abre y recupera salas, no al revés». «No será por circuito expositivo».