Amvisa invierte 7,5 millones para taponar fugas en tuberías de la zona este y norte de Vitoria

Con el reto de ir adaptando un alcantarillado diseñado en la época del sirimiri a las fuertes trombas de agua, un curso más, la capital ... alavesa se somete a la renovación y la puesta a punto de sus redes subterráneas de agua. Unos trabajos que la sociedad municipal Amvisa lleva a cabo anualmente para ir avanzando en la mejora de un sistema de tuberías que sufre un continuo desgaste. En esta ocasión, sus labores se centran en barrios de la zona este y norte de la ciudad, donde se están acometiendo obras con una inversión económica de 7,5 millones de euros, de acuerdo con la información que traslada la empresa a EL CORREO.

De las decenas de kilómetros de tubos, colectores, tapas y sumideros que discurren por el subsuelo del municipio, en estos momentos se están renovando varios tramos ubicados en los barrios de Zaramaga, Aranbizkarra, Arana y El Anglo. La principal actuación, que ronda los 3,4 millones de presupuesto (incluyendo el IVA) y con finalización prevista en noviembre, corresponde a la de la calle Los Herrán y su entorno, aprovechando la gran remodelación de esta vía para transformarla en un corredor verde.

Obras en redes Calle Madrid: 1,9 millones de euros. Previsión de finalizar en enero.

Los Herrán y su entorno: 3,4 millones y con fecha de finalización en noviembre.

Diego de Rojas: 89.000 euros y se espera acabar en noviembre.

Zaramaga Este: 566.000 euros, concluirá en enero.

Puerto de Barazar y Cuadrilla de Añana: 585.000 euros y plazo de conclusión en abril.

Cuadrilla de Vitoria: 541.000 euros. Se finalizará en 2026.

Vicente Manterola: 423.000 euros. Conclusión prevista en 2026.

Este tipo de trabajos que requieren abrir zanjas y emplear maquinaria pesada se suelen acompasar con las intervenciones de Espacio Público con el fin de «minimizar las molestias». «Aprovechamos las obras de renovación de calles para proceder a la actualización de las redes y así no tener que levantar dos veces el mismo tramo», señala el presidente de la compañía de aguas del Ayuntamiento, Pascual Borja.

Otra de las principales reformas en curso se localiza en la calle Madrid. Cuenta con un presupuesto de aproximadamente 1,9 millones y tras iniciarse el pasado mayo, se espera que esté concluida en enero (son 8 meses de plazo de ejecución). En este caso, se trata de una obra de saneamiento consistente en la renovación de un gran colector existente en esta importante arteria, concretamente en el tramo comprendido entre la calle Portal de Gamarra y la rotonda en la que confluyen la propia calle Madrid y Valladolid. Además, agregan desde Amvisa, esta actuación adjudicada a la firma Osés se aprovecha para la renovación de tres tramos de la red de abastecimiento.

«Este plan de renovación continua permite reducir pérdidas de agua y hacer la red más sostenible» Pascual Borja Presidente de Amvisa

Máquinas y operarios están activos al mismo tiempo en diversos puntos de Zaramaga, 'barrio de oro' inmerso igualmente en una seria de obras para su modernización. La compañía de aguas está renovando las tuberías en un total de cinco calles o áreas del vecindario. Un listado que conforman la calle Diego de Rojas, donde se destinan unos 89.000 euros con la previsión de concluir las tareas en noviembre; la zona este de Zaramaga (se dedican 566.000 euros y se rematará en enero); Puerto de Barazar y Cuadrilla de Añana, donde se inyectan 585.000 euros con un plazo que va hasta abril; y la calle Vicente Manterola –423.000 euros–, donde se prevé acabar la obra a lo largo de 2026.

Estas actuaciones se enmarcan en un «plan de renovación continua» que permite «reducir pérdidas y reforzar la sostenibilidad de un recurso tan esencial como es el agua». En todos los casos se trata de trabajos que constituyen «una inversión en el futuro» de Vitoria, ya que su objetivo «mejorar la calidad y eficiencia de nuestras redes para garantizar a la ciudadanía un servicio eficiente, moderno y sostenible», subraya el representante socialista. «Sabemos que las obras pueden generar molestias puntuales, pero su impacto es muy positivo y duradero», asegura.

Obras previstas Senda de los Puertos: 297.000 euros. Sin plazo.

Portal de Legutiano: 1,8 millones de euros. Sin plazo.

San Antonio: 830.000 euros. Sin plazo.

Sin financiar por Amvisa Redensificación de Salburua (2,3 millones de euros y sin plazo previsto para su finalización) y redensificación de Zabalgana (1,4 millones de euros, sin plazo).

¿Cuáles serán los próximos puntos del callejero vitoriano donde tiene actuará Amvisa? En el catálogo de obras en cartera figuran otras zonas tres de la capital alavesa que previsiblemente se acometerán cuando se proceda a modernizarlas. Son la calle Senda de los Puertos (también en Zaramaga) así como Portal de Legutiano y San Antonio. En la primera, que lleva años a la espera de una remodelación, los trabajos podrían arrancar en verano, de acuerdo con las últimas previsiones trasladadas desde el Departamento de Espacio Público y Barrios. El proyecto, que se encuentra en fase de tramitación administrativa, cuenta con un presupuesto de en torno a dos millones de euros y un año de plazo de ejecución.

Con respecto a San Antonio, cuya semipeatonalización acometida en 2020 no convenció a vecinos y comerciantes de la zona, desde el Consistorio se anunció la reforma integral de un tramo, aunque no se han avanzado fechas. En 2022 se cifró el presupuesto de salida en 1,4 millones de euros. El objetivo sería hacer de esta calle un nuevo escaparate comercial más amable para tiendas, hosteleros y transeúntes.

3,7 millones en barrios nuevos

Dentro del catálogo de actuaciones en las que participa Amvisa también figuran las de las respectivas redensificaciones de Salburua y Zabalgana (la actuación para aumentar el número de viviendas en la misma superficie de suelo). En estos casos, tanto la promoción como la financiación de las obras compete a la Junta de Concertación, si bien Amvisa dirige y supervisa la ejecución en lo que a abastecimiento y saneamiento se refiere, precisan desde la sociedad municipal. El coste asciende a 2,3 millones de euros en el gran distrito del Este, y alcanza los 1,4 millones en el vecindario del Oeste.

La lista de obras pendientes se completa con la sectorización de la red de distribución, que se hará en 2026 con 173.000 euros. «Para Amvisa es fundamental mantener esta política de inversiones que asegura la máxima calidad de nuestros servicios con criterios de eficiencia y sostenibilidad», sentencia su responsable.