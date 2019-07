Amurrio pone el foco contra las agresiones sexuales en fiestas Habrá una campaña contra las agresiones en fiestas de Amurrio. / SANDRA ESPINOSA También habrá una campaña de control de venta de alcohol a menores en colaboración con cuadrillas, txoznas y hostelería MARTA PECIÑA Martes, 23 julio 2019, 23:54

Amurrio calienta motores para celebrar las fiestas, entre el 12 y el 17 de agosto, que incluyen, junto actos tradicionales como la morcillada del día 14, otros más innovadores que ya se ha convertido en una referencia durante estas fechas. Uno de ellos es la campaña contra las agresiones sexistas que tendrá un espacio 'Beldur barik' en el recinto festivo. También se promoverá el uso del preservativo en las txosnas y se repartirán 116 canciones de música no sexista para que se puedan oír en las barracas.

Otra de las campañas habituales es la que por el acento en el consumo de alcohol. En esta ocasión, estará dirigida a los menores con el lema 'Si no llegas, no', en la que aparecen los pies de puntillas de un adolescente que no llega a la barra de un bar. «Queremos llamar la atención del menor y de las familias», explicó Gotzon Mínguez, responsable de prevención. La campaña cuenta con el apoyo de cuadrillas, txoznas y hostelería.

Música

La música será alguno de los ingredientes principales del programa. El concierto estrella será el de Green Valley el día 14 de agosto. Además de los conciertos y actuaciones nocturnas, también habrá mucho música callejera con la batukada de Amurrio, que tendrá un protagonismo especial tras el Txupinazo y al finalizar las fiestas.

Una de las novedades del programa será la salida a Elexazar el 17 de agosto en compañía del investigador Juanjo Hidalgo. Los más pequeños tendrán actividades todos los días y una de las novedades es el play back del día 16 para el que ya pueden preparar coreografías. Las fiestas arrancarán con la celebración del concurso de marmitako el día 11, víspera del Txupinazo.