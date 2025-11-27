La ampliación de la OTA dispara las consultas al buzón ciudadano en Vitoria El apartado de 'coches y aparcamiento' registró un 66% más de quejas en el tercer trimestre del año que en el anterior

Rosa Cancho Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:04 Comenta Compartir

El buzón ciudadano es un buen indicador de los asuntos cotidianos que más preocupan a los vitorianos. A través de la web municipal y ahora también de una aplicación de móvil, los diferentes departamentos municipales reciben cada día decenas de reclamaciones, quejas, sugerencias o peticiones a las que deben dar respuesta. En el tercer trimestre de este año, de julio a septiembre, se han registrado 4.964 preguntas/demandas y entre ellas destaca un incremento del 66% en el apartado 'coches y aparcamiento' respecto a los meses anteriores. Este súbito interés guarda relación con la ampliación de la OTA a cinco nuevos barrios desde el 15 de septiembre. Así lo ha reconocido este jueves la concejala responsable de Gobierno Abierto, la peneuvista Miren Fernández de Landa.

En relación al mismo trimestre de 2024, los asuntos ciudadanos que han llevado a los vitorianos a expresar su malestar o sus dudas a través de este buzón han aumentado un 14%, ha añadido la concejala. En el 66% de los casos se ha dado respuesta. Las cuestiones relacionadas con urbanismo y vivienda son las que menos contestación reciben, ya que dos de cada tres se quedan sin ser atendidas.

Por temas, los relacionados en general con el medio ambiente son los que más movilizan a los ciudadanos. Así se registraron en esos tres meses 1.348 quejas. Hay que sumar 935 relacionadas con la limpieza pública y 360 con el reciclaje.

El apartado de espacio público también suele ser objeto de crítica por parte de los residentes locales, que en este trimestre escribieron 1.770 comentarios acerca de alguna calle en mal estado o por molestias de las terrazas de los bares. A eso se suman 516 quejas por el estado de las zonas verdes (han bajado tras el fin de la huelga de jardineros); 361 por el mobiliario urbano dañado o 278 por la falta de luz en la vía pública.

Movilidad ha motivado 960 demandas. Tuvisa se lleva 352 quejas y la OTA y cuestiones relacionadas con los coches y aparcamientos otras 199. Llama la atención que 19 personas se han quejado por los taxis, en la mayoría de los casos por no haber podido localizar uno a diferentes horas del día y de la noche y por contestaciones inadecuadas desde la centralita.

Temas

Tuvisa

SER

Aparcamiento

OTA