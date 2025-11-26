Un amor más resistente que el metal en una residencia de Vitoria

Hasta que la muerte les separe. Paco Ortega y Juana León se lo toman al pie de la letra. A sus 96 y 90 años, ... respectivamente, ambos celebraron ayer las bodas de titanio, 70 años de matrimonio. La ilusión sigue intacta. «Cada día nos queremos más y aunque seamos viejos, todos los días aprendemos una cosa nueva», afirma Paco –cumplirá 97 el 1 de diciembre–, que volvió a sellar sus consentimientos matrimoniales con su querida Juana en una demostración de que, pese al paso del tiempo, el cariño no ha dejado de crecer.

Se conocieron bailando en la verbena de la Fiesta de San Marcos, en Jaén. Era una noche de música y alegría. Paco tenía 24 años y Juana apenas 17. «Desde el primer momento fue un flechazo», recuerda ella, mientras mira sonriente a Paco. Aquel baile marcó el inicio de una historia que no ha dejado de escribirse durante siete décadas. «A nosotros nos encanta el baile. Yo le tocaba la guitarra y ella se ponía a bailar», relata Paco. Desde entonces, la música ha sido un hilo conductor en su relación, una tradición que perdura aún hoy y les devuelve energía. «Venimos de una tierra muy alegre –ambos son de Mancha Real–, es escuchar una melodía y levanto los pies», asegura Paco. Juana coincide plenamente, para ella «es mi medicina, me quita todo».

Ampliar Broche y pañuelo intercambiados entre marido y mujer.

Tras tres años de noviazgo se casaron en un lejano 25 de noviembre de 1955, aunque ellos lo recuerdan con frescura. «Yo estaba muy bien, muy guapo», rememora él con un brillo en los ojos. Tras unos años en su tierra natal, se trasladaron a Oñati, donde Juana tenía a su familia. Paco dejó a la suya atrás, pero formó una junto a su ya esposa y allí nacieron sus dos primeros hijos, Tomás y Lucía. Tras un paso por Mondragón y con unos mellizos en brazos –Narciso y Ana– se instalaron en Vitoria como vecinos de la calle Burgos durante cincuenta años.

La ceremonia de renovación de votos tuvo lugar en la residencia foral Zadorra, en Abetxuko, donde viven actualmente. Primero ingresó Juana, hace tres años, debido a su enfermedad respiratoria. Un año y medio después se incorporó Paco. «Afortunadamente logramos juntarlos ya que para ellos empezar y terminar juntos es su mayor felicidad», comenta su hija Lucía, emocionada al recordar la importancia que tiene para sus padres seguir compartiendo cada momento.

«Nos seguimos conociendo»

Después del 'sí, quiero', se inició la celebración, acompañada por una treintena de residentes donde sonó el 'Hymne à l'amour' (Himno al amor) de Édith Piaf. Fue entonces cuando los protagonistas de la mañana no dudaron en bailar acompasados mientras sostenían la mano del otro. Fruto de la emoción, Paco comenzó a cantar de forma improvisada a capela –deteniendo la música–, algo que Juana no pudo resistir y no dudó en unirse en una escena que emocionó a los asistentes.

Ahora duermen en habitaciones separadas para conciliar mejor el sueño, pero eso no impide que pasen prácticamente todo el día juntos. «Desde que despiertan, Paco baja a acompañar a Juana», explican desde la residencia. Compartir rutinas, conversaciones y silencios se ha convertido en parte de su vida cotidiana. «Nos conocemos a la perfección, me sé hasta los pelos que tiene en la cabeza», bromea Juana, aunque matiza que «todavía nos estamos conociendo, siempre queda algo por aprender».

El secreto «Hay que tener paciencia el uno con el otro porque la convivencia es así, una vez por ti y otr0a por mí»

¿Su secreto? Tener la misma ilusión de siempre. «Cada día nos queremos más y aunque seamos viejos, todos los días aprendemos algo nuevo del otro» reitera Paco. Para ella es parecido, la clave es «aguantarse y quererse». El pilar de su relación es «no darle demasiada importancia a las cosas». Juana insiste en que «más no puedo pedir». Tampoco duda en aconsejar a los más jóvenes.«Hay que aguantar, tanto el hombre como la mujer. Que tengan paciencia el uno con el otro porque la convivencia es así, una vez por ti y otra por mí. Y sobre todo, respeto».

Es la tercera vez que celebran una boda. Ya lo hicieron cuando alcanzaron las de oro tras cincuenta años casados. Esta vez han llegado a las bodas de titanio, un material resistente y duradero, como el vínculo que los une. Lucía, su hija, destaca que el enamoramiento y el afecto no se han apagado con los años. «Eso no se ha ido. El enamoramiento, los besos, eso no lo han perdido», asegura, admirando la complicidad entre sus padres. «Así estamos. Hasta que la muerte nos separe», dice Juana, reafirmando una promesa que hicieron hace siete décadas y que hoy, pese a los años y las adversidades, continúa vigente. Uno junto al otro, como en aquel primer baile en la verbena.