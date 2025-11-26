El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juana León, 90 años, y Paco Ortega, 96 años, durante la celebración de su boda de titanio.

Juana León, 90 años, y Paco Ortega, 96 años, durante la celebración de su boda de titanio. Igor Martín

Un amor más resistente que el metal en una residencia de Vitoria

70 años de matrimonio ·

Paco y Juana, de 96 y 90, celebran las bodas de titanio. Cada día se quieren más, aunque «siempre queda algo nuevo por aprender»

Jon Casanova

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:48

Hasta que la muerte les separe. Paco Ortega y Juana León se lo toman al pie de la letra. A sus 96 y 90 años, ... respectivamente, ambos celebraron ayer las bodas de titanio, 70 años de matrimonio. La ilusión sigue intacta. «Cada día nos queremos más y aunque seamos viejos, todos los días aprendemos una cosa nueva», afirma Paco –cumplirá 97 el 1 de diciembre–, que volvió a sellar sus consentimientos matrimoniales con su querida Juana en una demostración de que, pese al paso del tiempo, el cariño no ha dejado de crecer.

