Amenaza con un cuchillo a los viandantes en el parque de Arriaga El altercado se produjo este miércoles hacia las seis de la tarde en la ermita juradera del parque de Arriaga. / E. C. La Policía Local detiene a un indigente que vive desde «hace más de un año» en la ermita juradera. «Cualquier día va a pasar algo. Además hace fuego para calentarse y el edificio es de madera», alertan vecinos de Lakua Arriaga DAVID GONZÁLEZ VITORIA Jueves, 31 enero 2019, 11:32

Un hombre armado con un cuchillo de grandes dimensiones generó ayer una gran alarma en el parque de Arriaga. En las centralitas de la Policía Local de Vitoria y de la Ertzaintza se recibieron «varias llamadas» alertando sobre su presencia. Presuntamente amenazó a los viandantes que a esas horas, sobre las seis de la tarde de este miércoles, atravesaban este pulmón vitoriano.

Según ha sabido este periódico, primero actuaron los bomberos. Acudieron a apagar una fogata que este hombre, de 28 años, supuestamente hizo en el soportal de la ermita de San Juan de Arriaga, un edificio histórico cuya estructura es de madera.

Poco después de esta intervención, ciudadanos llamaron al 092 y al 112 para avisar de la presencia en los aledaños de este templo de un hombre armado con un cuchillo. «Pasamos mucho miedo. Gritaba y amenazaba. A una niña, a un chico de color que iba en su bici y dio media vuelta atemorizado... al menos unas quince personas salieron corriendo», cuenta un testigo a EL CORREO.

«A un vecino le amenazó con cortarle la yugular. Ese hombre no está en sus cabales», señaló este testigo. «Le gritaba a esa persona, 'this is my house, this is my house'», comparte sobre hombre sin recursos, que es de origen extranjero.

Efectivos de la Guardia urbana acudieron a este último aviso. Pertrechados con escudos y porras lograron reducirle. Tras pasar la noche en los calabozos de Aguirrelanda, esta mañana de jueves ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia, Instrucción número 3. Previsiblemente, a lo largo del día saldrá en libertad con cargos.

Informes de la Policía Local

No es, ni mucho menos, el primer altercado protagonizado por este indigente. Vecinos consultados remarcan que «lleva más de un año viviendo en este símbolo de Vitoria. Arranca ramas de árboles para hacer sus fogatas, algún día ha prendido fuego incluso a un colchón. Aparte de que ahora ha empezado a amenazar a los viandantes, cualquier día va a arder la ermita, un símbolo de Vitoria. El Ayuntamiento debería hacer algo ya», claman.

En la Policía Local le conocen muy bien. Hay «varias actuaciones» con él en los últimos meses. De hecho, según ha sabido este periódico, agentes han presentado informes «para que servicios sociales se hagan cargo de este hombre o que Osakidetza le ingrese en psiquiatría». Por ahora, estas recomendaciones han caído en saco roto.

Un portavoz autorizado del Gabinete Urtaran recuerda que a este hombre se le ha ofrecido la amplia gama de recursos de los servicios sociales «pero los ha rechazado».