Alumnos de intercambio aterrizan en Vitoria: «Ya me he apuntado a clases de euskera»

113 alumnos internacionales han aterrizado en el Campus de Álava de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU). Ya es tradición la llegada de estudiantes procedentes de ... países vecinos europeos pero no lo es tanto que vengan de Japón, Canadá, Ucrania, Corea del Sur o Kazajstán. Hoy se han concretado frente a la Facultad de Letras en Vitoria, donde han sido bienvenidos a su nuevo hogar. «Nuestra universidad aspira a la excelencia y colaboraciones internacionales y alianzas como esta son cruciales para lograr esto», ha destacado Gotzone Barandika, vicerrectora de Transferencia e Internacionalización de la universidad.

Barandika ha sostenido que, en la escena internacional, «es más importante que nunca enfatizar que la misión de nuestra universidad también incluye contribuir a la paz. Por lo tanto, estamos en solidaridad con todas las víctimas de violencia, con todas», ha matizado. En la misma línea, durante el acto de bienvenida en San Sebastián celebrado ayer, –mañana concluye en Leioa– Jose Ramón Bengoetxea, actual rector de la EHU, aprovechó para condenar el «genocidio sobre Gaza que está realizando Israel, así como la guerra de Rusia contra Ucrania».

En total, 1.065 estudiantes se han incorporado en septiembre, cifra que ascenderá hasta los 1.700 durante el transcurso del año académico. Provenientes de programas de SICUE –de otras universidades del Estado–, Erasmus –universidades de la UE–, América Larina y otros destinos se han distribuido por los tres campus vascos. Concretamente, 113 en el de Álava y 675 y 277 en los de Bizkaia y Gipuzkoa, respectivamente. La procedencia es variada pero Italia (170), Alemania (142) y México (119) encabezan la lista.

«Estáis en una ciudad verde, una ciudad que fue y es Green Capital», ha recordado Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación, poniendo en valor el hito histórico logrado en 2012. La primera impresión de los alumnos sobre Vitoria ha sido muy positiva. Ioanna, griega de origen, estudia un máster en Traducción e Interpretación en Atenas, «pero aquí vine para hacer mi TFM en el máster de Lingüística Teórica y Experimental», explica en un perfecto español. Su historia viene de atrás. Con 13 años comenzó a bailar flamenco y «para entender las letras decidí empezar a estudiar el idioma», ha reconocido. Lo que más ha valorado, en apenas dos semanas de estancia, es el transporte público. «Es impresionante. No he visto algo así en mi vida».

«Me encanta el poteo»

La cultura y la gastronomía es siempre una garantía en Euskadi. Tanto para extranjeros como locales. «Ya he probado los pintxos de tortilla, me encantan», confiesa Mohammed, un argelino alumno de un máster de Lenguas en Contextos Multilingües. Estudia junto a Milad, también de Algeria, que opina que «Vitoria es una ciudad histórica y además hay gente muy respetuosa». Ioanna va un paso más allá. Integrada completamente en la cultura vasca sale de poteo con sus amigos. «Me encanta la cultura de ir a un bar, comer algo, luego ir a otro. He comido muchísimo», suspira.

Por si fuera poco, «llevo dos semanas estudiando euskera. No es fácil pero poco a poco» destaca la ateniense. «Me gusta que todo se haga en dos idiomas», expresa. Mohammed tampoco se queda atrás y también ha comenzado a recibir clases. «De momento manejo las sencillas. 'Eskerrik asko', 'agur', 'gabon'. Con el tiempo serán más», afirma esperanzado.

Otras como Irene y Nora tienen diferentes motivos para recalar en Vitoria. «En Salamanca cuarto de farmacia es muy duro entonces nos apetecía irnos fuera», confiesan. Irene vive ahora una vida universitaria «fuera de su zona de confort». Mientras que Nora, dada la cercanía, viene y va todos los días desde Logroño, una ciudad «parecida, pero aquí hay muchas zonas verdes», apostilla.