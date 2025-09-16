El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los alumnos de intercambio posan frente a la Facultad de Letras en el Campus de Álava Igor Martín

Alumnos de intercambio aterrizan en Vitoria: «Ya me he apuntado a clases de euskera»

113 alumnos internacionales estudiarán en el Campus de Álava durante el próximo curso

Jon Casanova

Vitoria

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:21

113 alumnos internacionales han aterrizado en el Campus de Álava de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU). Ya es tradición la llegada de estudiantes procedentes de ... países vecinos europeos pero no lo es tanto que vengan de Japón, Canadá, Ucrania, Corea del Sur o Kazajstán. Hoy se han concretado frente a la Facultad de Letras en Vitoria, donde han sido bienvenidos a su nuevo hogar. «Nuestra universidad aspira a la excelencia y colaboraciones internacionales y alianzas como esta son cruciales para lograr esto», ha destacado Gotzone Barandika, vicerrectora de Transferencia e Internacionalización de la universidad.

