El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pobes acogió ayer la XXIX Feria de la Alubia Pinta Alavesa. e. c.

La alubia pinta alavesa vive su gran jornada en Pobes

B. M.

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:33

Comenta

Las tradicionales ferias agrícolas que recorren el territorio tuvieron ayer parada en Pobes para rendir tributo a la preciada alubia pinta alavesa. Esta legumbre fue ... la gran protagonista del evento en Ribera Alta, que congregó a los productores locales de la provincia y a un nutrido grupo de visitantes, también con representación institucional encabezada por la presidenta de las Juntas Generales, Irma Basterra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Batalla campal entre Falange y radicales deja 40 heridos y 19 detenidos
  2. 2

    Batalla campal entre Falange y radicales deja 40 heridos y 19 detenidos
  3. 3

    Calles destrozadas y daños en negocios tras la batalla campal en Vitoria
  4. 4

    Batalla campal entre Falange y radicales deja 40 heridos y 19 detenidos
  5. 5 Así se ha montado la barricada contra la Ertzaintza en Vitoria
  6. 6

    Calles destrozadas y daños en negocios tras la batalla campal en Vitoria
  7. 7 Así se ha montado la barricada contra la Ertzaintza en Vitoria
  8. 8

    Vuelven las carreras ilegales a Álava
  9. 9 Al rescate de la «joya escondida y olvidada» de Vitoria
  10. 10

    Los 14 cabecillas de la cúpula nacional de los Blood serán juzgados en Vitoria en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La alubia pinta alavesa vive su gran jornada en Pobes

La alubia pinta alavesa vive su gran jornada en Pobes