La alubia pinta alavesa vive su gran jornada en Pobes

Las tradicionales ferias agrícolas que recorren el territorio tuvieron ayer parada en Pobes para rendir tributo a la preciada alubia pinta alavesa. Esta legumbre fue ... la gran protagonista del evento en Ribera Alta, que congregó a los productores locales de la provincia y a un nutrido grupo de visitantes, también con representación institucional encabezada por la presidenta de las Juntas Generales, Irma Basterra.

La vigésima novena edición de este evento tuvo una gracia especial, pues fue el humorista Iñigo Salinero 'Txaflas' el encargado de un pregón que, entre compras, bocados y tragos, despertó unas buenas risas.

También hubo espacio para exhibiciones como las de Algara Dantza Taldea, de hípica a cargo de Nova Victoria o herri kirolak y pelota mano. Pero, eso sí, el momento que todos estaban esperando fue la degustación popular de la alubia pinta alavesa cocinada por las buenas manos de los miembros de Boilur mientras Joselu Anayak amenizaba la fiesta.