El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una mujer coloca el cartel de alquiler en el balcón de una vivienda. E. C.

Los alquileres de temporada se disparan en Álava para esquivar las futuras zonas tensionadas

Esta modalidad de contratos aumenta un 47% en los últimos dos años. Se librarán del tope a los precios que se aplicará en Vitoria

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:20

El mercado del alquiler acumula una auténtica revolución en la última década. La falta de recursos para poder comprar vivienda ha llevado a que en ... ciudades como Vitoria el 10% de su parque inmobiliario este ocupado por personas no propietarias. El auge de precios que ha provocado el desajuste entre oferta y demanda -en la capital apenas hay pisos por debajo de 900 euros, según distintos portales inmobiliarios- ha llevado a las instituciones a lanzar un plan de choque con la declaración de zonas tensionadas como medida estrella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre repentino de un centro de estética en Vitoria ya suma 193 denuncias
  2. 2 Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa
  3. 3

    El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria
  4. 4 Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa
  5. 5

    El Gabinete Etxebarria mira a EH Bildu para pactar una nueva subida de impuestos en Vitoria
  6. 6

    El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria
  7. 7

    El nuevo bosque de Mercedes
  8. 8

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  9. 9

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  10. 10

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los alquileres de temporada se disparan en Álava para esquivar las futuras zonas tensionadas

Los alquileres de temporada se disparan en Álava para esquivar las futuras zonas tensionadas