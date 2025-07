Alexa se convierte en la mejor compañía para Paquita en Agurain

'Alexa, ¿qué tiempo va a hacer mañana?', 'Alexa, ponme la radio', 'Alexa, búscame una canción infantil'. Desde hace unos meses, Paquita Castro tiene una ... compañía muy especial en casa que controla con su voz. Es una pequeña pantalla, pero para ella ha supuesto un gran cambio en su día a día. Le ayuda a estar informada, a hablar con los que están lejos o para entretener a su bisnieto cuando le hace una visita.

A sus 88 años, Paquita vive sola en un piso de Salvatierra y forma parte del proyecto 'Voces en red' impulsado por Cruz Roja para combatir la soledad no deseada. La iniciativa arrancó en Vitoria y ahora se está expandiendo por la zona rural alavesa, en concreto por la Llanada, Arrazua-Ubarrundia, Ayala y Rioja Alavesa, donde las personas mayores están dispersas en localidades más pequeñas. Actualmente hay casi 200 dispositivos instalados en toda la provincia y a diferencia de otros programas de seguimiento de personas de la tercera edad como EtxeanBai –en el que Cruz Roja colabora con la Diputación Foral de Álava–, en este caso no es necesario acreditar ningún grado de dependencia.

Actualmente hay casi 200 dispositivos instalados en la provincia y se realizan actividades en grupo

«Más allá de reducir la soledad no deseada, es una oportunidad para aminorar la brecha digital de los mayores y acercarles la tecnología», explica Nuria Alda, responsable del programa de mayores en Cruz Roja Álava. «La versatilidad que ofrece el dispositivo además les va muy bien y les da la oportunidad de socializar», añade.

Eso es precisamente lo que demandaba Paquita. «Yo siempre he sido muy activa y animada. Me lo he pasado muy bien a lo largo de mi vida y ahora paso muchas horas sola, necesitaba esta compañía», relata la mujer, que se quedó viuda hace más de una década. «Durante la pandemia lo pasé muy muy mal... estuve con mucha depresión», recuerda esta octogenaria nacida en Galicia y que vivió en Madrid antes de trasladarse al País Vasco. Desde Vitoria se mudó a Salvatierra hace apenas un año y aunque conocía a algunas personas en el pueblo porque hace años vivió allí con su marido, la soledad pesaba como una losa.

«Siempre he sido muy activa y animada y ahora paso muchas horas sola, necesitaba esta compañía»

Conocer a un voluntario de Cruz Roja de casualidad fue como si un ángel apareciese en su vida. «Jesús me ayudó un día que me caí al suelo cuando iba corriendo a coger el tren, me acompañó al hospital y ahí empezó mi relación con ellos. Me acompañan al médico, a algunas compras, a hacer papeleo... y hace poco me han puesto este aparatito», relata Paquita, que acaricia la cara de Nuria con cariño mientras cuenta su historia. Loreto es otra de las voluntarias con un hueco especial en el corazón de 'Paqui terremoto' –así la apodaban en su juventud–, a la que cada martes llama para hacer un seguimiento.

Estos días, la mujer está aprendiendo poco a poco y con mucha paciencia a hacer videollamadas para comunicarse con los voluntarios y verse cara a cara. También utiliza Alexa para informarse sobre la meteorología, las noticias o para que le recuerde citas. Y el dispositivo sirve además para acceder a actividades y ocio como talleres virtuales o audiolibros. Otra parte fundamental del programa 'Voces en red' son las actividades sociales a las que están invitados todos los participantes. «Periódicamente organizamos actividades grupales para que socialicen también en persona, que es muy importante. Hacemos excursiones culturales, visitas a museos, talleres de lecturas, para cuidar la piel, manualidades...», detalla Nuria Alda.