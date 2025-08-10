El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La alcaldesa Maider Etxebarria (PSE) junto a la concejala de Fiestas, Sonia Díaz de Corcuera (PNV), en el balance de La Blanca. E. C.

La alcaldesa de Vitoria reprocha al diputado general su «desconocimiento» al afirmar que se «toleran» carteles en favor de ETA en fiestas

Maider Etxebarria afirma que «todos los días» se han retirado «metros, metros y metros» de pancartas del recinto festivo. «Debe primar la prudencia», reclama

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:03

A la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria (PSE), le molestó que el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), afirmase que existe «tolerancia» durante las ... fiestas con la colocación de carteles y pancartas que ensalzan a la banda terrorista ETA y los presos. En la valoración final de La Blanca, la regidora ha aprovechado la ocasión para afirmar que esas «no muy afortunadas» palabras tienen su origen en el «desconocimiento» cuando lo que debería primar es la «prudencia» ante este tipo de situaciones.

