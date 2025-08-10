La alcaldesa de Vitoria reprocha al diputado general su «desconocimiento» al afirmar que se «toleran» carteles en favor de ETA en fiestas

A la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria (PSE), le molestó que el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), afirmase que existe «tolerancia» durante las ... fiestas con la colocación de carteles y pancartas que ensalzan a la banda terrorista ETA y los presos. En la valoración final de La Blanca, la regidora ha aprovechado la ocasión para afirmar que esas «no muy afortunadas» palabras tienen su origen en el «desconocimiento» cuando lo que debería primar es la «prudencia» ante este tipo de situaciones.

«La tolerancia ha sido cero. Cada mañana, los servicios de limpieza han retirado metros, metros y metros de pancartas en un trabajo de horas y con una vigilancia policial. Así que antes de hacer ciertas valoraciones que todos hemos podido leer y escuchar en días anteriores. Debe primar la prudencia», ha reclamado Etxebarria.

Según la dirigente socialista, la retirada de esos carteles ha respondido a una «orden e instrucción de la Alcaldía» y se ha realizado «todos los días». «No ha habido tolerancia», ha subrayado sin ocultar que el destinatario de su réplica eran los responsables de la Diputación

Porque Ramiro González había sido claro en las redes sociales tras la denuncia inicial de la Fundación Fernando Buesa sobre la aparición de carteles de respaldo a ETA y sus presos. «Ni me acostumbro ni asumo con normalidad la ocupación de la calle y el espacio festivo con mensajes que agreden a las víctimas y ofenden a la mayoría de la sociedad. Se han convertido en parte de nuestro paisaje, se toleran por evitar la confrontación, pero esa tolerancia supone también una dejación de la defensa de una convivencia en la que debemos caber todos desde el respeto, y no hay respeto cuando se agrede a las víctimas ensalzando a los victimarios», dejó escrito el máximo dirigente foral el martes.

Etxebarria también habló de la 'guerra' de pancartas entre los disidentes de GKS y la izquierda abertzale que se pudo observar durante la bajada de Celedón, el 4 de agosto, en una clara pugna por la hegemonía en los movimientos juveniles. «Más allá de la intención que tengan algunas personas, yo reivindico que las fiestas son de todas las personas que vivimos aquí, de todas las personas que vienen a visitarnos y por lo tanto no me gusta en ningún caso que se politicen las fiestas», ha subrayado.