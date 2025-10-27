El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ana Asun Fernández de Monje, alcaldesa de Arraia-Maeztu.

La alcaldesa de Arraia-Maeztu ocupa dos puestos incompatibles

La norma foral fija que no puede ser regidora a la vez que presidenta de la junta administrativa de Vírgala Mayor, algo que ha hecho en el último año

Ander Carazo

Ander Carazo

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:50

Ana Asun Fernández de Monje es alcaldesa de Arraia-Maeztu desde el 14 de agosto de 2024. A las elecciones de 2023 se había presentado ... como 'número cuatro' de las listas del PNV, pero la salida de Anartz Gorrotxategi, el candidato inicial, rumbo a la Diputación y la posterior salida de su sustituta, Gemma Ramos, le entregaron la 'makila'. Una situación que nadie preveía hasta el punto de que lleva más de un año incurriendo en una incompatibilidad, según ha podido constatar EL CORREO.

