La alcaldesa de Arraia-Maeztu ocupa dos puestos incompatibles

Ana Asun Fernández de Monje es alcaldesa de Arraia-Maeztu desde el 14 de agosto de 2024. A las elecciones de 2023 se había presentado ... como 'número cuatro' de las listas del PNV, pero la salida de Anartz Gorrotxategi, el candidato inicial, rumbo a la Diputación y la posterior salida de su sustituta, Gemma Ramos, le entregaron la 'makila'. Una situación que nadie preveía hasta el punto de que lleva más de un año incurriendo en una incompatibilidad, según ha podido constatar EL CORREO.

La norma foral de elección de regidores y vocales de los concejos establece claramente la «inelegibilidad» para presidir una junta administrativa a figuras como el alcalde del mismo municipio al que pertenece el concejo. Y la cuestión es que desde noviembre de 2021, cuando nadie se imaginaba que iba a convertirse en regidora, Fernández de Monje es presidenta de Vírgala Mayor, un pueblo con sólo 38 vecinos censados que junto a otros diez conforma el ayuntamiento de Arraia-Maeztu.

La peneuvista desconocía dicha incompatibilidad hasta que este periódico se lo comunicó esta misma semana. Ella no disimuló su asombro y alegó que «nadie» le había avisado de ello hasta ahora, ni el secretario del Ayuntamiento (el funcionario encargado de velar por la legalidad de las decisiones que se asumen), ni la Diputación, ni la Junta Electoral Central. Ahora, tras conocer la noticia, procederá a dejar su cargo en Vírgala Mayor y le pedirá de forma explícita a sus convecinos que no la voten en las elecciones del 23 de noviembre para presidir el concejo.

Fernández de Monje accedió al Consistorio de Arraia-Maeztu en 2023 como concejala del equipo de gobierno, primero de Gorrotxategi y luego de Ramos, y aquello no era incompatible con la presidencia de la junta de su pueblo. El problema se originó en el momento en el que dio el 'salto' definitivo a la Alcaldía y es cuando tenía que haber dejado sus responsabilidades en Vírgala Mayor. No lo hizo y nadie había caído en ello.

Y eso que la información era pública y nadie ha querido ocultar ese doble cargo. En el catálogo de Régimen Local del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno -que dirige la consejera María Ubarretxena- constaba claramente que Fernández de Monje es la presidenta gestora de Vírgala Mayor y las actualizaciones se incorporan allí rápidamente. El Gobierno de la Diputación, en cambio, remitía hace un par de semanas al grupo juntero de EH Bildu al boletín oficial de noviembre de 2021 para conocer quiénes son hoy en día los cargos concejiles.

«No sabía nada sobre estas incompatibilidades. Por el cargo en Vírgala no cobro y mi único interés es mejorar la vida de mis vecinos, que me votaron en masa. Me gustaría seguir en su junta, aunque no sea como principal responsable, para terminar un proyecto tan importante para el pueblo como es el acondicionamiento deportivo de una finca y no quiero abandonarles con la tramitación pendiente», explica Fernández de Monje. «A mí nadie me avisó. Ni me lo han comunicado por escrito, ni me ha llamado nadie. Me he quedado a cuadros al descubrir toda esta situación», añade la regidora. «A partir de aquí, me parece triste y lamentable que otros vayan a utilizar esta situación en mi contra, y más sabiendo que en los pueblos cada vez hay menos gente y no todos pueden dedicarse al concejo», concluye.