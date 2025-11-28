El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Albéniz mobiliario cierra tras 30 años: «Gracias por todos los buenos momentos vividos»

La empresa familiar baja la persiana por jubilación

N. Salazar

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:21

La histórica tienda de muebles Albéniz cierra por jubilación. Ubicada en la calle Cercas Bajas, baja la persiana tras treinta años amueblando hogares en «todos los barrios» de Vitoria, afirma Iñaki Apellániz Pérez de Albéniz. Y es que esta saga familiar lleva toda una vida en este negocio. Regentó primero muebles Apellániz, en el barrio de Coronación, y después Albéniz. Entre las dos tiendas, suman cincuenta años de una trayectoria que concluye este viernes.

Por eso, la familia quiere despedirse de «nuestos clientes/amigos, proveedores y de todos los que a lo largo de estos años han formado parte de nuestras vidas». Agradecen la confianza que «habéis depositado en nosotr@s, por vuestro cariño y por lo bonito que hemos vivido juntos durante todo este tiempo».

Pese a que afrontan la nueva etapa de jubilación con ilusión, admiten que «vamos a echar muchísimo de menos a todos nuestros vecinos (es la mejor calle de Vitoria) y por supuesto a nuestra 'oficina' al lado de la tienda. Gracias por todos estos años, por vuestro apoyo y por todos los buenos momentos que hemos vivido juntos».

