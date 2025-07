Los alaveses seguirán pagando diez veces más que los vizcaínos por errores «involuntarios» con Hacienda

Ander Carazo Miércoles, 9 de julio 2025, 11:47 | Actualizado 12:20h. Comenta Compartir

Las autoliquidaciones de impuestos pueden conllevar errores no intencionados y la norma foral alavesa sanciona los retrasos en su presentación con un recargo del 5%, ... cuando Bizkaia impone sanciones del 0,5% si la demora no supera los tres días. Esto supone diez veces menos. El PP ha propuesto este miércoles en las Juntas Generales seguir el ejemplo vizcaíno y se ha encontrado cerrada la puerta de los grupos que sostienen al Gobierno foral, el PNV y PSE, por lo que no va a existir un debate para tratar de equiparar la situación entre ambos territorios.

Los populares llevaban a la Cámara foral los mismos plazos y tasas de la propuesta que la diputada vizcaína de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, hace nueve meses sobre el «derecho al error». Porque se trata de errores no forzados, que no de fraude, que el contribuyente trata de subsanar inmediatamente después de presentar la declaración o se le pasa la fecha límite. Pero lo que vale para una provincia parece que no sirve para la otra. «Siempre nos hablan de armonización fiscal, pero aquí no lo quieren cuando beneficiaría a las empresas, autónomos y familias, sino que quieren ser más duros y castigar el error de una forma excesivamente dura», ha criticado Miguel Garnica, del PP. La respuesta en el pleno del PNV y PSE ha sorprendido. El jeltzale Jon Pérez ha acusado a los populares de trasladar una propuesta «inexacta» y «falta de reflexión, análisis y concreción», pese a ser un 'calco' del esquema que funciona en Bizkaia. «Bajar del 5% al 0,5% sería sin necesidad de justificar un error real, lo que debilita el incentivo de cumplimiento puntual», ha ahondado. El socialista Josu López Ubierna ha catalogado esa prórroga de «subterfugio» para retrasar la presentación de la declaración y «pagar menos», cuando en el presente ya existen alternativas para justificar esos errores. También ha dicho que las asesorías serían las grandes beneficiadas y ha subrayado que 'a priori' supondría un efecto de 500.000 euros para el Fisco Foral, por lo que si alguien tendría que armonizarse es Bizkaia. Pero la medida no ha salido adelante gracias al volantazo que el grupo Elkarrekin Araba ha protagonizado desde la tribuna. En la primera intervención han asegurado que iban a abstenerse y, a la vista de que la ausencia de dos junteros del PNV (el diputado general, Ramiro González, y Rakel Vicario) iba a permitir que la iniciativa del PP saliese adelante, en la segunda han dicho que votaban en contra. ¿Por qué? José Damián García-Moreno les ha recordado a los populares que ellos tumbaron hace unos meses su propuesta para cambiar la regulación foral sobre el pago en especies de deuda tributarias. «Ya sabe aquello de que arrieritos somos y en el camino nos veremos», le ha recordado García-Moreno a los conservadores. EH Bildu ha apoyado la iniciativa del PP. «Aquí lo único que se planteaba era tomar en consideración este asunto. Es cierto que ahora existen fórmulas para que la gente justifique por qué no ha presentado su declaración dentro de plazo, pero en esos casos la decisión final reside en la administración», ha aclarado el abertzale Iñaki Ullibarri.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión