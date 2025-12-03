La alavesa Silvia Larrauri gana el premio de las asociaciones de teatro de Extremadura El jurado de Fatex reconoce su trabajo como dramaturga en la obra 'Abisal, una apnea en cuatro actos'

La Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura ha galardonado a la dramaturga alavesa Silvia Larrauri de Miguel con el Premio Raúl Moreno Fatex en su vigésimoprimera edición. La creadora se ha hecho acreedora a este reconocimiento por su obra 'Abisal, una apnea en cuatro actos'. El Fatex está dotado con un metálico de 4.000 euros, más la publicación del texto en portugués y castellano y la puesta en escena de la obra por parte de uno de los grupos asociados a la federación de teatro extremeña.

Silvia Larrauri es actriz en teatro, cine y televisión, además de ejercer como directora escénica y dramaturga. Dirige su propia compañía llamada Musaloka Kolektiboa, donde desarrolla proyectos de creación fusionando clown, tradición y artes vivas. Ha formado parte de compañías como Indubio Teatro, Gazte Konpainia, Aves Migratorias, Hysteria Teatro y Teatro Dram, entre otras. También ha participado como especialista de acción ('stunt') en cine y TV, entrenándose en lucha escénica. Algunas de sus obras de teatro destacadas incluyen 'Miriñaque', 'Rojo nieve', 'Memoria' y 'El águila', entre otras. Como actriz, ha trabajado en películas como 'Hil Kanpaiak', 'Begirada', 'Marco: la verdad inventada' y el largometraje que se estrenará en 2026: 'Donostia'. Además ha sido seleccionada dentro del programa de Nuevas Dramaturgias del País Vasco.

El arte como «servicio»

Larrauri tiene una trayectoria multidisciplinar y enfoque amplio: le interesa la fusión de lo tradicional (máscara, ritual, folclore) con lo contemporáneo (performance, creación colectiva y nuevas dramaturgias). Considera el arte como un «servicio» a la comunidad y además colabora como entrenadora actoral, acompaña procesos artísticos y dirige laboratorios de creatividad.

Según la información remitida por la Federación de Teatro de Extremadura, 'Abisal' es una «inmersión hacia la restauración de la verdad, un drama poético dividido en cuatro actos, que explora la memoria y el remordimiento. Manuel, un anciano de 89 años, convive con su nieta Mar, quien intenta comprender un pasado que no vivió. Entre ellos se despliega un diálogo de cuidados y preguntas que rara vez obtienen respuesta». A lo largo de la pieza, el espacio poético se transforma, transportando a Manuel hacia los recuerdos de su juventud, donde revive su relación con 'La Mañuca', una guerrillera que representa la lucha y un pasado doloroso.

Larrauri, a la que desde niña le atrajeron los artistas callejeros, se graduó en interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, asistiendo a las carreras de dirección y dramaturgia. Al terminar los estudios, viejó a Indonesia para matricularse en la Universidad ISISurakarta para especializarse en danza ritual y en la técnica de la máscara ancestral. Ha recibido formación en disciplinas como el clown, Lecop, técnica Meisner y creación colectiva, entre otras. También ha cursado estudios de guión.

