Un alavés de 15 años en la elite de la gimnasia rítmica «Ojalá pueda ir a los Juegos Olímpicos», dice Jon Rivera, que colecciona medallas en el panorama nacional

Pablo Sanz Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

Paso a paso, con humildad y mucho empeño. Así es como Jon Rivera se ha convertido en una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica en España. A sus 15 años, el deportista de Llodio es una de las jóvenes referencias masculinas del panorama nacional gracias a su consistencia y capacidad de concentración, como demuestra el triunfo logrado este verano en el Campeonato de España júnior celebrado en Guadalajara. «Ojalá en un futuro pueda competir en Europeos, Mundiales o Juegos Olímpicos», confiesa a este periódico.

Rivera se inició en la gimnasia rítmica a los 7 años influenciado por su hermana mayor, que ya practicaba esta disciplina. «Se ponía a realizar algunos ejercicios en casa y yo trataba de imitarla. Me gustó tanto que me apunté», indica. De este modo, el gimnasta de Llodio empezó a entrenar en el Club Aresketa de Amurrio bajo la dirección de Elizabeth Anda. Una entrenadora con la que aprendió las bases de este deporte.

«Con ella aprendí a hacer posiciones como el spagat y fui progresando más», refleja. Hasta que la pasada temporada el joven ayalés empezó a entrenar en el club Beti Aurrera a las órdenes de Marga Armas. Una preparadora que, según Rivera, «es una de las mejores a nivel nacional». «Es muy buena. Trabajo mucho en las dificultades y la flexibilidad en las cuatro horas y media que entreno cada día. Al principio se me hacía un poco largo», añade entre risas en referencia a las tres horas que entrenaba en Amurrio. Tantas horas a la semana de arduo y duro trabajo le llevaron a proclamarse campeón nacional junior de gimnasia rítmica en mazas. Un éxito que aún no se cree.

«Mi único objetivo era ir a disfrutar y que me saliese bien todo lo realizado en los entrenamientos. Estoy muy contento», señala Rivera satisfecho. Además del oro en este aparato, el llodiano obtuvo otras dos medallas de bronce en pelota y aro. Un total de tres galardones en los que supo manejar bien la presión. «Lo mejor es no mirar la pantalla gigante que hay en medio del pabellón en la que salen todas las puntuaciones, porque te mete más presión. Además, los resultados no están en mis manos, sino en la de los jueces», recalca el gimnasta.

Entre los mejores

Pero el logro más impactante para el alavés, gracias a la conquista de estos metales, es su entrada este curso en el grupo de élite nacional. Un conjunto compuesto por los 14 mejores gimnastas del país, con el principal objetivo de mantener la categoría. «Cada año hay ocho integrantes fijos, mientras que los otros seis varían. Tres júnior y sénior ascienden y otros tantos descienden en ambas categorías. Tengo muchas ganas de que llegue la hora de competir», afirma el de Llodio.

La gimnasia rítmica es un deporte ejecutado en su mayoría por mujeres. Una circunstancia que a Rivera no le ha importado lo más mínimo. «Siempre me he sentido apoyado y nunca nadie se ha metido conmigo», aclara. Por ello, anima a todos aquellos chicos que estén interesados en esta disciplina deportiva a que se apunten. «Si les gusta, que lo prueben. Que no se queden con las ganas por el miedo al qué dirán. Está ganando cada vez más adeptos», concluye.

