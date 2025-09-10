El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hace un año un accidente provocó la muerte de dos personas en el puerto de Azazeta y el pasado lunes se produjo un tercer fallecimiento en este punto. Igor Martín

Álava solicitará al Gobierno vasco radares para acabar con las muertes en el puerto de Azazeta

La Diputación se hace eco de las quejas vecinales tras al fallecimiento en uno año de tres personas en el puerto

Borja Mallo

Borja Mallo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:49

La carretera A-132 que parte desde el este de Vitoria y se dirige hacia Montaña Alavesa ha sido escenario de una nueva tragedia en ... los últimos días con un grave accidente en el puerto de Azazeta que añadió una nueva muerte a las dos que se produjeron en la misma zona hace un año. Un 'punto negro' en la red viaria de Álava por estos siniestros fatales, pero también por las denuncias reiteradas de ayuntamientos y juntas administrativas por las altas velocidades a las que se circula. Se trata de un trazado que los vecinos consideran muy peligroso por esos excesos y que ha llevado a la Diputación de Álava a tomar cartas en el asunto y solicitar de «manera inmediata» al Gobierno vasco la instalación de radares punitivos en ese trayecto para disuadir a los infractores.

