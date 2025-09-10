Álava solicitará al Gobierno vasco radares para acabar con las muertes en el puerto de Azazeta

La carretera A-132 que parte desde el este de Vitoria y se dirige hacia Montaña Alavesa ha sido escenario de una nueva tragedia en ... los últimos días con un grave accidente en el puerto de Azazeta que añadió una nueva muerte a las dos que se produjeron en la misma zona hace un año. Un 'punto negro' en la red viaria de Álava por estos siniestros fatales, pero también por las denuncias reiteradas de ayuntamientos y juntas administrativas por las altas velocidades a las que se circula. Se trata de un trazado que los vecinos consideran muy peligroso por esos excesos y que ha llevado a la Diputación de Álava a tomar cartas en el asunto y solicitar de «manera inmediata» al Gobierno vasco la instalación de radares punitivos en ese trayecto para disuadir a los infractores.

Juntas y residentes de las zonas que vertebra la A-132 han trasladado en varias ocasiones al Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, que dirige el socialista Jon Nogales, la necesidad de implantar controles en algunos puntos de la carretera poniendo el foco especialmente en ambas vertientes del puerto de Azazeta.

En la localidad que da nombre al puerto los vecinos apuntan a los excesos de velocidad como el mayor problema que existe en esa arteria. «La gente va demasiado rápido», subraya el presidente de su junta administrativa, Carlos Pérez. En una reciente conversación con EL CORREO puntualizaba que «el puerto está genial», pero reclamaba «medidas efectivas» para que los conductores levanten el pie del acelerador cuando se aproximan a la localidad. Aunque se han puesto semáforos con pulsador y aceras en la travesía, Azazeta ha pedido por escrito expresamente un radar. «El Gobierno vasco y la Diputación están estudiando qué hacer y nos respondieron que nos dirían algo», apuntaba.

El ente foral solo puede instalar dispositivos informativos, que señalan la velocidad a la que se transita (en verde si se ajusta o es inferior al límite o en rojo si se rebasa, mientras que la implantación de los dispositivos que cazan a los infractores y dan soporte a la emisión de multas son competencia del Servicio de Tráfico de Lakua.

Por esta razón, y más aún tras el último accidente mortal, desde la Diputación se trasladará al Gobierno vasco en una reunión prevista para «las próximas semanas» que proceda a valorar seriamente implantar radares. Una solicitud que posteriormente los técnicos de Tráfico tendrán que valorar con los datos de siniestralidad y los riesgos que observen en la zona.

Además, en el ente foral se encuentran pendientes de recibir los resultados de un estudio de seguridad vial del periodo 2020-2024 que busca hacer un «análisis de accidentalidad y detección e identificación de los tramos de concentración de accidentes», los conocidos como TCA, entre los que se podría incluir el puerto de Azazeta.

3 Fallecidos El saldo de dos accidentes de tráfico se han producido en apenas un año (el 30 de agosto de 2024 y el 1 de septiembre de 2025) en el trazado de la carretera A-132 a su paso por el puerto de Azazeta. 3,7 Kilómetros Tramo de esta arteria que parte de Vitoria y conecta con la Montaña Alavesa se van a licitar para su futura renovación.

La solicitud a Lakua de la instalación de radares que multen no va a ser la única medida que la Diputación prevé activar a medio plazo. Así, tiene previsto licitar la redacción del proyecto de acondicionamiento de un tramo de 3,6 kilómetros que va desde la intersección de la A-132 con la A-4120 –la carretera que da acceso a la entidad de Villafranca– hasta el pueblo de Egileta, dentro del plan de inversiones en la red viaria. El presupuesto estimado rondará los 600.000 euros.

Este proyecto definirá una intervención que va a consistir en la mejora del trazado y también de las intersecciones con otras carreteras, así como la reordenación con criterios de seguridad de los accesos a las fincas que se encuentran en las inmediaciones. De la misma manera, incluye la creación de paradas de autobús seguras en los concejos de Hijona y Trocóniz.

La redacción del proyecto, incluido en el Plan Integral de Carreteras de Álava (PICA) y un compromiso asumido con los ayuntamientos y juntas administrativas de la zona y su licitación se llevará a cabo a lo largo del próximo año para que las obras puedan arrancar a finales de la legislatura, en 2027.

Este tramo que se reformará no se encuentra en el trazado del puerto de Azazeta donde se produjeron los dos últimos accidentes mortales, sino justo en el acceso al paso de montaña desde Vitoria. Y es que el recorrido del puerto ya fue mejorado en ambas vertientes, una renovación integral completada posteriormente con distintas mejoras adicionales.

Desde el Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias se procedió en 2020 a un acondicionamiento de la travesía por la localidad de Azazeta, una inversión de 258.000 euros que consistió en la creación de itinerarios peatonales seguros con aceras y paso de cebra y medidas de calmado de tráfico. En 2021 se inauguró también la mejora del cruce de Egileta, con un coste de 220.000 euros.

Estas son las dos actuaciones de mayor envergadura, pero no las únicas, insisten desde el Ejecutivo foral. «Recientemente» se han llevado a cabo medidas preventivas y paliativas para incrementar la seguridad en distintos puntos de esta vía. Por ejemplo, se reforzó la señalización en el cruce de acceso a Trocóniz y sus inmediaciones; así como una serie de intervenciones en Hijona (colocación de barrera de seguridad, balizamiento de curva, reducción del límite velocidad, renovación de señalización, prohibición de adelantamiento...), Eguileta o Vírgala, con la limitación de velocidad, la reorganización de los accesos o la instalación de espejos, entre otras. También se vienen utilizando de forma regular «atrayentes y repelentes para encauzar la fauna hacia pasos seguros» y evitar que invadan la carretera y puedan causar accidentes.

Asimismo, el asfalto se ha renovado en distintos tramos de esta carretera en los últimos años. En el periodo 2019-2024 se repusieron completamente más de 10,5 kilómetros en ambos flancos del puerto. Y este 2025 está previsto actuar en otros seis kilómetros más, incluyendo la travesía por Azazeta.