El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

La Diputación inicia un expediente a los organizadores, que aún no han aportado la información que se les ha requerido

Ander Carazo

Ander Carazo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:18

Comenta

Álava sanciona a los udalekus de Bernedo. La Diputación ha incoado un expediente administrativo a la asociación Sarrea que, entre otras cosas, instaba a los ... menores a desnudarse a la hora de utilizar duchas mixtas en un campamento, donde algunos monitores andaban desnudos. Todo esto se hizo sin que las familias tuviesen conocimiento sobre este tipo de prácticas y que ahora se ha materializado en una veintena de denuncias, entre las que la Ertzaintza incluso investiga agresiones sexuales. La institución foral ha procedido a castigar al colectivo por dos «faltas graves» porque jamás se había comunicado oficialmente la celebración de estas actividades pese a que llevaba décadas celebrándose y porque, incluso después de que EL CORREO publicase estos hechos, Sarrea se ha negado a aportar información al respecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un condenado por violar a su nieta en Vitoria paga 7.000 euros para obtener beneficios penitenciarios
  2. 2

    La Policía Local usa la misma foto de radar para multar a un conductor 3 veces en días distintos en Vitoria
  3. 3

    Habla el líder de las quedadas de coches en Vitoria: «Vamos a seguir haciéndolas»
  4. 4

    Una ladrona lanza gas pimienta a su víctima y obliga a desalojar un bar en Vitoria
  5. 5

    Habla el líder de las quedadas de coches en Vitoria: «Vamos a seguir haciéndolas»
  6. 6

    Los nuevos vitorianos se abren camino
  7. 7

    Un condenado por violar a su nieta en Vitoria paga 7.000 euros para obtener beneficios penitenciarios
  8. 8 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  9. 9

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  10. 10

    La Diputación de Álava abre una investigación por fraudes de usuarios del bonotaxi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas