Álava revisará todas las distinciones y nombramientos otorgados en el franquismo

Antes de finales de 2025, se retirará «cualquier título» otorgado al dictador Francisco Franco y al almirante Emilio Mola

Ander Carazo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:33

Álava despojará de «cualquier título o distinción honorífica» al general Francisco Franco y al comandante Emilio Mola. Lo hará antes de finales de 2025 y ... a iniciativa de los partidos que conforman las Juntas Generales. Todos los partidos, salvo Vox, han respaldado una iniciativa de Elkarrekin Araba que, además, reclama revisar todos los nombramientos otorgados en la dictadura.

