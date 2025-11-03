Álava revisará todas las distinciones y nombramientos otorgados en el franquismo

Álava despojará de «cualquier título o distinción honorífica» al general Francisco Franco y al comandante Emilio Mola. Lo hará antes de finales de 2025 y ... a iniciativa de los partidos que conforman las Juntas Generales. Todos los partidos, salvo Vox, han respaldado una iniciativa de Elkarrekin Araba que, además, reclama revisar todos los nombramientos otorgados en la dictadura.

Para eso, la Administración foral tendrá que crear «un registro de medallas, galardones, distinciones y nombramientos honoríficos» otorgados «desde el inicio del siglo XX hasta la actualidad». Y es que en la actualidad no se cuenta con tal listado. En esa relación de nombres se indicará «a quién se otorga y razón» para «acelerar» la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. Es decir, para retirarlos a quienes lo consiguieron simplemente por su adhesión al Régimen franquista.

Franco y Mola recibieron en 1936 el título de 'padre de la provincia', una especie de nombramiento equivalente a diputado general honorífico. En 2000, las Juntas Generales acordaron anular los acuerdos que designaban a Franco como tal, pero no así en el caso de Mola. Con esta iniciativa se busca recalcar en este sentido.