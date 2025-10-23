Álava revisa su transporte adaptado para evitar que gente con discapacidad esté más de tres horas en viaje

El transporte adaptado en Álava para personas con discapacidad y dependencia necesita un replanteamiento. El Departamento foral de Políticas Sociales, que dirige Gorka Urtaran, busca ... cómo mejorar este servicio que usan 661 personas en el territorio histórico para llegar a los centros de día y otros equipamientos, y que algunas veces se alarga demasiado. Ese es el caso de un vecino de Artziniega con trastorno del espectro autista (TEA) que cada día tiene que estar en este minibús cerca de tres horas y quince minutos cada día para asistir al centro Landaberde, en Ibaiondo, como ha denunciado el grupo de Elkarrekin Araba en Juntas Generales.

Una situación que supera con creces los parámetros máximos establecidos por la Diputación, que establecen que esos viajes no pueden superar los 45 minutos de duración en el caso de un transporte urbano y los noventa minutos cuando se trate de desplazamientos entre distintos municipios. Por eso, antes de redactar los pliegos para el próximo contrato de transporte adaptado -el actual expira el 31 de julio de 2026- se está procediendo a una evaluación del actual servicio.

Porque, como ha reconocido Urtaran en comisión, hay cuestiones a mejorar para un servicio tan específico con un colectivo que debe atenderse con aún más cuidado. Así que se van a revisar las rutas, los horarios y la flota porque el vigente «responde a una lógica y planificación anterior», donde no se incluían todos los equipamientos que existen ahora ni las necesidades sociales que pueden existir. «Además, la experiencia nos ha demostrado que en la fase de ejecución es fundamental que el seguimiento se haga de tal forma que las incidencias prácticamente se conozcan en tiempo real», ha subrayado el titular foral de Políticas Sociales.

Una cuestión que, sin embargo, no resultará sencilla, y no sólo porque se vean afectados 661 personas, sino porque se trata de «un servicio puerta a puerta». No es raro ver por Vitoria y el resto de municipios el minibús con el logo de la Diputación que recoge a personas que en muchas ocasiones tienen problemas de movilidad y por lo tanto hay que subir o bajar la plataforma.

Para eso, se va a proceder a contratar a una empresa que deberá elaborar un diagnóstico sobre los «riesgos técnicos» para el nuevo servicio que previsiblemente se sacará a licitación en primavera. Uno de los objetivos en ese contrato, como ha subrayado Urtaran será determinar cómo unir la zona rural con los centros que hay en Vitoria. Una cuestión cada vez más importante porque la edad media en los pueblos sigue aumentando y muchos de ellos tendrán que acercarse hasta la capital para recibir un servicio acorde a sus necesidades específicas.