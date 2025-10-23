El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Álava revisa su transporte adaptado para evitar que gente con discapacidad esté más de tres horas en viaje

La Diputación ha procedido a contratar un análisis de mejora del servicio, mientras Elkarrekin evidencia los eternos trayectos que sufre un vecino de Artziniega con autismo

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:04

Comenta

El transporte adaptado en Álava para personas con discapacidad y dependencia necesita un replanteamiento. El Departamento foral de Políticas Sociales, que dirige Gorka Urtaran, busca ... cómo mejorar este servicio que usan 661 personas en el territorio histórico para llegar a los centros de día y otros equipamientos, y que algunas veces se alarga demasiado. Ese es el caso de un vecino de Artziniega con trastorno del espectro autista (TEA) que cada día tiene que estar en este minibús cerca de tres horas y quince minutos cada día para asistir al centro Landaberde, en Ibaiondo, como ha denunciado el grupo de Elkarrekin Araba en Juntas Generales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Josefina recupera su casa okupada en Vitoria tras años de lucha judicial: «Se han llevado hasta los tenedores»
  2. 2

    Josefina recupera su casa okupada en Vitoria tras años de lucha judicial: «Se han llevado hasta los tenedores»
  3. 3

    Las desavenencias con Galbiati llevan a Samanic a pactar su salida del Baskonia
  4. 4

    La Ertzaintza acordona la plaza de la Provincia de Vitoria para investigar las lesiones a un joven en el acto de Falange
  5. 5 Ariznabarra ve «insostenible» su problema de aparcamiento tras la OTA de San Martín y el cierre de Mendizorroza
  6. 6

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  7. 7

    La Ertzaintza acordona la plaza de la Provincia de Vitoria para investigar las lesiones a un joven en el acto de Falange
  8. 8

    Las desavenencias con Galbiati llevan a Samanic a pactar su salida del Baskonia
  9. 9

    Denuncian el robo de una campana de bronce en el Santuario de Oro en Álava
  10. 10

    Josefina recupera su casa okupada en Vitoria tras años de lucha judicial: «Se han llevado hasta los tenedores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava revisa su transporte adaptado para evitar que gente con discapacidad esté más de tres horas en viaje

Álava revisa su transporte adaptado para evitar que gente con discapacidad esté más de tres horas en viaje