Ramiro González charla con el productor de 'Cuerpos Locos', Joaquín Trincado. E. C.

Álava regresa a Madrid a la 'caza' de nuevas producciones de cine

La Diputación presenta en la plaza de Callao los incentivos fiscales a la industria del séptimo arte y los tesoros del territorio para tratar de atraer aún más rodajes

Ander Carazo

Ander Carazo

Martes, 28 de octubre 2025, 13:47

La Diputación de Álava viajó el lunes a Madrid. Su objetivo, además de acudir a la premiere de la película 'Cuerpos locos' que íntegramente se ... ha filmado en el territorio, fue reunirse con productores cinematográficos y televisivos para presentarles los incentivos fiscales que existen para el sector y que están a la cabeza de la Unión Europea. La delegación presidida por el diputado general, Ramiro González, también se reunió con los profesionales del séptimo arte en el edificio de la plaza de Callao para explicarles las ventajas y los decorados naturales que existen en la provincia.

