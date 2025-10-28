Álava regresa a Madrid a la 'caza' de nuevas producciones de cine

La Diputación de Álava viajó el lunes a Madrid. Su objetivo, además de acudir a la premiere de la película 'Cuerpos locos' que íntegramente se ... ha filmado en el territorio, fue reunirse con productores cinematográficos y televisivos para presentarles los incentivos fiscales que existen para el sector y que están a la cabeza de la Unión Europea. La delegación presidida por el diputado general, Ramiro González, también se reunió con los profesionales del séptimo arte en el edificio de la plaza de Callao para explicarles las ventajas y los decorados naturales que existen en la provincia.

'Cuerpos locos' da buena muestra de ello. El film dirigido por Ana Murugarren y protagonizado por Paz Padilla eligió para grabar la Casa Palacio de la Provincia, el Museo de Bellas Artes, la facultad de la Euneiz (la antigua sede de la Vital en Salburua) o la isla de Zuhatza. La cinta llegará este viernes a los cines de toda España.

Tras la proyección, el máximo dirigente foral participó en un encuentro en donde reforzó el compromiso institucional con el sector audiovisual y para «seguir estrechando lazos con quienes apuestan por contar historias desde nuestro territorio». Durante 2024, Álava vivió un auténtico auge audiovisual: se realizaron 51 producciones, de las cuales 20 fueron largometrajes, triplicando las cifras del año anterior. En total, se registraron 262 días de rodaje, lo que representa el 70% de las jornadas del año. «Este dinamismo ha convertido al territorio en un referente estatal y europeo para la industria del cine», destacan los responsables de la Diputación.

Tabla de bonificaciones

El PNV y PSE sacaron adelante una tabla de bonificaciones en mayo de 2024 gracias al apoyo del PP en las Juntas Generales que ha tenido un éxito inmediato y más allá del número de rodajes, supuso una inversión de 28 millones en el territorio durante su primer año de funcionamiento. Y es que se contemplan desgravaciones en el Impuesto de Sociedades que se consideran punteras en Europa. Pasaron del 30% al 50% en el caso de las producciones en castellano y del 60% cuando son en euskera. La deducción máxima aplicable es de diez millones por película y en el caso de las series, de tres millones por cada uno de los capítulos. Así se siguió el pionero ejemplo de Bizkaia, en donde ya estaban en marcha desde un año atrás, y se pusieron en funcionamiento a la vez que en Gipuzkoa.

Estos incentivos están disponibles tanto para productoras estatales como extranjeras, y también pueden beneficiarse autónomos y empresas que participen en la financiación de las obras.

Ahora se está rodando en la capital alavesa la adaptación del aclamado 'El libro negro de las horas', de la escritora vitoriana Eva García Sánez de Urturi, que cuenta con Alejo Sauras en el papel del inspector 'Kraken'. Incluso se ha logrado atraer creaciones de talla internacional como son 'Number One Fan', una serie británica que se está llevando a cabo en una vivienda del barrio de Ariznabarra.

La estrategia audiovisual de Álava no se limita a la fiscalidad. La Diputación está ultimando la puesta en marcha de un 'hub' audiovisual con un pabellón en el polígono industrial de Maskuribai, en el municipio de Amurrio, que servirá de plató de cine y un espacio en el 'Refor' que servirá para el encuentro entre productoras, instituciones y profesionales del sector, que ofrece apoyo logístico, asesoramiento y servicios técnicos para facilitar los rodajes.