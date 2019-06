Álava se da el primer chapuzón

Bañador, toalla, nevera... No ha faltado ninguno de estos ingredientes este sábado. «¡Qué gusto! Buen tiempo y plan de piscina, no puede haber nada mejor», comentaba Gorka Porras. Y es que el estreno de la temporada de piscinas, acompañado por un fin de semana para el que se había anunciado un espléndido tiempo, ha animado a cientos de vitorianos –y a algunos que se han acercado desde otras ciudades– a contrarrestar las calurosas temperaturas con agua. Mucha agua. Y, sobre todo, el ansiado primer chapuzón. «Me han comentado que está congelada, a unos 19 grados. Pero luego seguro que me animo», reconocía Porras.

Porque las altas temperaturas –el mercurio ha sobrepasado ya los 26 grados– invitaban al baño, un lugar donde poder esquivar al calor. «Luego me meteré al agua y haré unos largos», apuntaba Carlos Pérez de Andi, que acababa de llegar junto con su mujer a las piscinas de El Estadio. «Venimos a eso del mediodía, y ya nos quedamos aquí toda la tarde. Buscamos descansar y coger algo de color también», comentaba Azucena Castiella mientras se aplicaba crema protectora. Indispensable ayer, junto con una botella fría de agua.

Aún faltan días para que llegue el verano, pero muchos ya tenían marcada en rojo esta fecha en su calendario. «Es el primer día en el que podemos disfrutar con los rayos de sol. Los hemos recibido con los brazos abiertos. Pero nos vamos a quedar con la miel en los labios me da...», lamentaba Uxue López de Sosoaga. «Sí, porque la semana que viene vuelve el mal tiempo y tocará guardar el bañador en el armario», se apenaba su amiga Leire Septien. Por ello, para asegurarse buen tiempo tienen pensado hacer las maletas. «Para las próximas semanas hemos planificado un viaje a Benidorm, donde el buen tiempo está garantizado», razonaban.