Álava se prepara para otra semana pasada por agua El martes llegarán las primeros chubascos, que serán continuos desde el jueves y hasta el domingo

El frío y el agua ya se han dejado notar desde este domingo en Vitoria.

Domingo, 30 de noviembre 2025

El paraguas se queda otra semana más en Álava. Después de un fin de semana de alternancia entre nubes y claros, este lunes será una jornada de transición antes de que la lluvia vuelva a hacer acto de presencia.

La previsión para el primer día de la semana contempla una mañana fría, incluso con posibilidad de heladas en la capital. Según la previsión de Euskalmet habrá «brumas y nieblas matinales», aunque irán abriéndose a lo largo del día, para dejar «tiempo soleado» a la hora de comer. Sin embargo, «a partir de la tarde las nubes medias irán en aumento» y, con el viento sur, que «arreciará al final» de la jornada.

El martes ya llegará un primer anticipo del final de la semana. Lloverá de madrugada y a primera hora, aunque las máximas no bajarán de ese rango cercano a los diez grados en los que se ha movido estos días. Las nubes mandarán por la mañana, aunque por la tarde volverá a abrirse el cielo para una última tregua de precipitaciones el miércoles, cuando volverán a bajar las mínimas para dejar heladas en el territorio.

Sin embargo, el jueves ya se nublará de madrugada y empezará a llover por la mañana, ya sin tregua hasta el domingo.

Nieve, sólo en el monte

Aunque habrá jornadas como la del viernes con mínimas frías, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no contempla nevadas copiosas como hace dos semanas. La cota se situará en el entorno de los 1.000 metros, así que para vivir un puente blanco por el Día de la Constitución habrá que ir al monte. De hecho, el sábado las temperaturas seguirán en ascenso y podrían superar con holgura los 10 grados de máxima y quedarse en 5 de mínima.

Y es que los chubascos no vendrán solos. Cuando empiece a llover el jueves volverá a arreciar el viento del sur, lo que hará que el paso de esta nueva no resulte tan gélido como el chorro polar que obligó a desplegar las quitanieves, activar avisos especiales y activar planes específicos a nivel municipal.