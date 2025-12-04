El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álava se precipita hacia la prórroga presupuestaria

Las enmiendas a la totalidad de EH Bildu, PP y Elkarrekin condenan el proyecto económico de PNV-PSE, en minoría en las Juntas Generales

Ander Carazo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:06

Los presupuestos de la Diputación de Álava están abocados a la prórroga. Los cuatro partidos de la oposición (EH Bildu, PP, Elkarrekin y Vox, aunque ... con este último no había ninguna vía de negociación abierta) han presentado enmiendas a la totalidad. Es decir, piden la devolución del proyecto de las cuentas del Gobierno en minoría PNV-PSE que preside Ramiro González. Aunque todavía queda una semana para su votación en las Juntas Generales, el plan económico parece condenado a su retirada. El Ejecutivo se ha topado este jueves, último día hábil para presentar las enmiendas que se empezarán a debatir el próximo viernes, con el rechazo frontal de la oposición.

