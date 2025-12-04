Álava se precipita hacia la prórroga presupuestaria

Los presupuestos de la Diputación de Álava están abocados a la prórroga. Los cuatro partidos de la oposición (EH Bildu, PP, Elkarrekin y Vox, aunque ... con este último no había ninguna vía de negociación abierta) han presentado enmiendas a la totalidad. Es decir, piden la devolución del proyecto de las cuentas del Gobierno en minoría PNV-PSE que preside Ramiro González. Aunque todavía queda una semana para su votación en las Juntas Generales, el plan económico parece condenado a su retirada. El Ejecutivo se ha topado este jueves, último día hábil para presentar las enmiendas que se empezarán a debatir el próximo viernes, con el rechazo frontal de la oposición.

Los abertzales, que fueron quienes facilitaron el acuerdo presupuestario del presente año, han vetado el proyecto para 2026 porque el Gobierno alavés «no ha mostrado voluntad de negociar ni cumplir lo acordado, y menos aún seguir reorientando sus políticas con medidas valientes y transformadoras». Es más, condiciona la posibilidad de retirar la enmienda a un «cambio de actitud» del diputado general, que en los últimos días ha acusado a EH Bildu de querer imponer su programa electoral al gabinete que componen jeltzales y socialistas.

Elkarrekin, hacia quienes había mirado el diputado general en las últimas jornadas, lo condiciona a la resolución del conflicto laboral que existe en las residencias privadas. Una situación que, en cualquier caso, no se va a dar antes del debate día 12, pues la próxima reunión entre la patronal y los sindicatos no está programada hasta el 16, y aún hay muchos aspectos que distancian a ambos. Y eso que la formación morada se antoja como la 'llave' para que Eider Mendoza pueda sacar adelante los presupuestos de la Diputación de Gipuzkoa. Pero la distancia entre el Ejecutivo PNV-PSE y Elkarrekin, de momento, parece insalvable en Álava. En Bizkaia, como ha sucedido aquí, toda la oposición han pedido que se retire el proyecto original.

Hace semanas que los distintos departamentos del Gobierno foral se preparan ante este escenario de bloqueo que, como el martes admitió González, no «pondría en peligro, proyectos reseñables». El campus del vino, el centro de fabricación avanzada impulsado por Mercedes, el cambio en el modelo de cuidados, las obras en el 'nudo' de Armiñón y el resto de grandes inversiones cuentan con cantidades aseguradas para los próximos años, y la inversión para el tranvía de Zabalgana -por ejemplo- se tramita por otra vía distinta ante la posibilidad de que las cuentas no prosperasen. No se podrían prorrogar los seis millones que había reservados para 'facilitar' la solución del conflicto en las residencias privadas. Y no es por una decisión política, sino porque legalmente es imposible extender al próximo año las cantidades que no se han ejecutado en el ejercicio en curso.

Ante un escenario semejante, el máximo dirigente foral optó hace dos años por retirar el proyecto antes de que se debatiese en el legislativo territorial. Aún queda siete días para ese pleno, pero la posibilidad de que algún partido de la oposición retire la enmienda a la totalidad se antoja complicada. El próximo año, en vísperas de las elecciones forales y municipales de mayo de 2027, la dificultad de llegar a acuerdos se multiplicarán de manera exponencial.

Además de la ya anunciada enmienda a la totalidad, el PP ha registrado 226 de carácter parcial que suman 90 millones. Entre sus propuestas destacan el apoyo a los autónomos, emprendedores y comercio, vivienda, políticas sociales e inversiones en infraestructuras.