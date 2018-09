Álava pone a punto nuevos tramos en tres vías verdes La nueva ruta del dolmen de Aikomendi. / E. C. La red de itinerarios naturales para senderistas y ciclistas de Álava suma ya 1.130 kilómetros de paseos entre bosques y monumentos ROSA CANCHO Lunes, 17 septiembre 2018, 00:33

Álava sigue tejiendo esa red rutas verdes que es ya su emblema. A los 1.130 kilómetros de itinerarios seguros para andarines y ciclistas se van a sumar en breve algunos más. La Diputación intervendrá a partir de este mes en dos de las vías naturales que cuentan con más aceptación popular -Zadorra y Nervión- y en la que lleva al dolmen de Aizkomendi (en Egilaz) uno de los mayores y más espectaculares monumentos megalíticos del territorio histórico. Medio Ambiente destinará 210.000 euros a esta ampliación de la alfombra verde alavesa.

Los trabajos arrancarán esta misma semana en el parquecillo que rodea el sepulcro prehistórico, aquejado del paso del tiempo. Así se van a eliminar de la zona estructuras obsoletas como barandillas de hierro o muros de hormigón y se restaurarán los terrenos del entorno con la plantación de flores, árboles y arbustos autóctonos. De esta manera, el conjunto dolménico lucirá más integrado en el paisaje. Los trabajos costarán casi 14.000 euros, señalaron portavoces del departamento de dirige Josean Galera. A esta remodelación se suma la creación de una nueva ruta que conectará el dolmen con la localidad alavesa de Ametzaga-Asparrena y que a su vez enlazarán con el Camino de Santiago, el Camino Ignaciano, el GR-25 o la Senda del Pastoreo que pasan por esa zona de La Llanada. Se invertirán 18.000 euros en un nuevo camino de 2,5 kilómetros, aunque aún no hay fecha de inicio de obras ya que los trabajos están pendientes de contratación.

Sí se sabe la fecha de la otra obra, la que hará que la vía verde del Zadorra discurra entre Vitoria y Crispijana. «Este tramo permitirá acercar a la población gasteiztarra al polígono industrial de Júndiz y favorecerá el traslado en bicicleta y la movilidad sostenible», destaca Josean Galera. Las máquinas entrarán en octubre y si se cumplen las previsiones, el nuevo tramo se pondrá en servicio a finales de este mismo año. Esta fase requerirá una inversión de 118.544 euros, que se financiarán al 50% con los fondos europeos Feder. La ruta se suma a la ya ejecutada que une Víllodas con Nanclares de Oca. Cuando culminen todos los trabajos, esta vía verde alrededor del principal río alavés contará con un recorrido de 16,2 kilómetros y enlazará el municipio de Iruña de Oca con Vitoria. Es un itinerario que pasa por puntos de gran interés naturalístico, histórico-cultural y paisajístico. Algunos de sus puentes forman parte de un conjunto monumental.

A Júndiz y Saratxo, en bici

Y también están de enhorabuena los senderistas ayaleses. Medio Ambiente ya ha sacado a concurso el acondicionamiento de un nuevo tramo en el parque lineal del Nervión, el que unirá 'El Refor' con el polígono industrial de Saratxo, en Amurrio. Además, esta previsto habilitar también en próximas fechas un ramal verde que llegue hasta el barrio de Los Mesones. En total, se invertirán 58.685 euros. Este parque, que ya conecta Llodio y Amurrio por rutas a pie o en bicicleta, recibe cada año cerca de 150.000 visitas, lo que lo convierte en una de las vías naturales más concurridas de Álava.

«La integración del polígono industrial de Saratxo en el parque lineal y el poligono industrial de Júndiz en la vía verde del Zadorra son fundamentales, porque la movilidad sostenible no es sólo una alternativa de ocio, es también una posibilidad para acudir cada día a los centros de trabajo en un vehículo no motorizado», indica Galera. El diputado peneuvista anima en este sentido a los trabajadores a animarse a subir a la bicicleta. «Nuestra apuesta a favor de la movilidad sostenible y no motorizada es firme. Además, con los itinerarios verdes buscamos conectar poblaciones y reforzar el equilibrio territorial de nuestro territorio, potenciando nuestros valores naturales, culturales e históricos», concluye.