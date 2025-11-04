El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álava plantea que la vía judicial es la «más rápida y sencilla» para vetar el udaleku de Bernedo

la espera de que se resuelva el expediente administrativo de la Diputación, Ramiro González propone que la Fiscalía impida que se repita este campamento

Ander Carazo

Ander Carazo

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:13

La Diputación de Álava ha abierto un expediente administrativo con carácter sancionador a los organizadores de los udalekus de Bernedo. La razón es que la ... asociación Sarrea no comunicó durante décadas a la administración la celebración de estos campamentos y que, además, no han aportado la información que se les ha requerido después de que EL CORREO relatase cómo se instaba a los menores a desnudarse a la hora de utilizar las duchas mixtas y que los monitores andaban desnudos. Como ha explicado este martes el diputado general, Ramiro González, se trata de un proceso «absolutamente garantista» que encabeza un funcionario foral que ejerce de instructor y ante el que los organizadores de estas polémicas actividades podrán presentar alegaciones.

