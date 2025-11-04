Álava plantea que la vía judicial es la «más rápida y sencilla» para vetar el udaleku de Bernedo

La Diputación de Álava ha abierto un expediente administrativo con carácter sancionador a los organizadores de los udalekus de Bernedo. La razón es que la ... asociación Sarrea no comunicó durante décadas a la administración la celebración de estos campamentos y que, además, no han aportado la información que se les ha requerido después de que EL CORREO relatase cómo se instaba a los menores a desnudarse a la hora de utilizar las duchas mixtas y que los monitores andaban desnudos. Como ha explicado este martes el diputado general, Ramiro González, se trata de un proceso «absolutamente garantista» que encabeza un funcionario foral que ejerce de instructor y ante el que los organizadores de estas polémicas actividades podrán presentar alegaciones.

A la espera de la resolución del expediente, se considera que Sarrea incurrió en «incumplimientos graves de obligaciones» que pueden castigarse con sanciones económicas o la «prohibición temporal de la actividad». Pero sin tener que esperar a que este complejo proceso desemboque, el máximo dirigente foral ha explicado que existen la «vía más rápida y sencilla» para que en el próximo verano no vuelva a realizarse «este campamento en concreto» a solicitud de la Fiscalía en el procedimiento que sigue el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria.

«El expediente sancionador se ha iniciado a través de la descripción de unos hechos que se cree que indiciariamente puedan ser constitutivos de infracción administrativa, a través también del nombramiento de la persona que va a instruir esos hechos y hay que esperar al desarrollo del expediente completo. Será absolutamente garantista», remarcó González.

«Estos campamentos no se tenían que haber producido de esta manera, a tenor de la cantidad de las denuncias que se han producido por parte de las familias», afirmó el lunes el diputado general en su comparecencia en las Juntas Generales, donde denunció que se trata de «actuaciones absolutamente inadmisibles que se han repetido durante años sin que nadie lo haya conocido y, por lo tanto, lo haya podido impedir».

González resaltó en esa sesión cómo en las últimas semanas las administraciones han empezado a tomar medidas como la creación de una mesa entre las tres diputaciones forales, Eudel y el Gobierno vasco para «mejorar los mecanismos de coordinación y control» de estas actividades. También se ha identificado «la necesidad prioritaria de desarrollar reglamentariamente varios puntos de la Ley Vasca de Juventud» y se ha acordado impulsar medidas inmediatas para cuidar la calidad de la oferta de tiempo libre.