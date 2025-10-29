El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Curiosos observan el incendio de la planta de Onandia, en Gamarra. Blanca Castillo

Álava pide «una investigación profunda» ante los incendios en plantas de reciclaje

La mayoría de las Juntas Generales respalda «extremar las medidas y exigencias para evitar los incendios en las plantas de residuos»

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:19

Comenta

Las Juntas Generales de Álava han aprobado este miércoles una moción que insta a las instituciones competentes a impulsar una investigación exhaustiva sobre los incendios ... registrados en los últimos tiempos en plantas de reciclaje de residuos del territorio. La iniciativa, presentada por Elkarrekin Araba y respaldada por PNV y PSE-EE, nace a raíz de los fuegos declarados en las instalaciones de la empresa Otua en Legutio y en la planta de Onaindia en el polígono de Gamarra, este último de especial gravedad. Este último caso obligó a lanzar una recomendación a la ciudadanía de Vitoria para que cerrasen sus ventanas.

