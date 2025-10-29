Álava pide «una investigación profunda» ante los incendios en plantas de reciclaje

Las Juntas Generales de Álava han aprobado este miércoles una moción que insta a las instituciones competentes a impulsar una investigación exhaustiva sobre los incendios ... registrados en los últimos tiempos en plantas de reciclaje de residuos del territorio. La iniciativa, presentada por Elkarrekin Araba y respaldada por PNV y PSE-EE, nace a raíz de los fuegos declarados en las instalaciones de la empresa Otua en Legutio y en la planta de Onaindia en el polígono de Gamarra, este último de especial gravedad. Este último caso obligó a lanzar una recomendación a la ciudadanía de Vitoria para que cerrasen sus ventanas.

La moción solicita que, una vez concluida la investigación, se adopten las medidas legislativas y sancionadoras necesarias para prevenir la repetición de estos episodios, con el objetivo de extremar las exigencias y controles en las actividades de almacenamiento, tratamiento y reciclaje de residuos, así como reforzar la inspección ambiental para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha urgido a «determinar si existe un nexo común» entre los incendios y «si hay intereses económicos o infracciones graves que propician su reiteración». El procurador del PNV Garikoitz Bengoa ha recordado que la legislación actual es «amplia y rigurosa», con inspecciones periódicas que obligan a las empresas a corregir desviaciones y, en su caso, a recibir sanciones proporcionales a la gravedad.

Por su parte, el juntero de EH Bildu Xabier Valdor ha reclamado «una investigación mucho más a fondo», al señalar que la planta de Onaindia «incumplía las medidas contra incendios» y, por ello, se le denegó la prórroga de autorización. El representante del PP Borja Monje ha criticado la «actitud pasiva» de Diputación y Gobierno vasco, que «miran como espectadores mientras los vecinos sufren y las empresas asumen en solitario la responsabilidad».