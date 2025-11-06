Álava exige a Aena más inversión para ampliar Foronda en el estreno de los vuelos a Madrid y Barcelona

Foronda ya no es monopolio de Ryanair. El aeropuerto de Vitoria ha estrenado este jueves las nuevas conexiones con Madrid y Barcelona, que suponen la ... incorporación de Volotea a la oferta alavesa. El festejo institucional por el aterrizaje de la aerolínea ha supuesto también una ocasión para que las instituciones -fundamentalmente VIA y la Diputación- pongan ya deberes a Aena para mejorar el aeródromo una vez se consiga el ansiado objetivo de los 500.000 pasajeros.

En medio del trasiego de los primeros pasajeros -muchos de ellos, venidos de otras provincias-, el presidente de VIA, Gregorio Rojo, ha sido el más contundente en sus reclamaciones. El también presidente de la Cámara de Comercio se ha atrevido a fijar como objetivo a largo plazo alcanzar el millón de pasajeros en la terminal. «Y cuando este aeropuerto crezca estoy seguro de que Aena se va a poner las pilas para poner un aeropuerto adecuado a lo que representa Vitoria», ha afirmado ante la directora de Foronda, Begoña Llarena.

Rojo ha defendido los «esfuerzos» que están haciendo las instituciones para que Foronda «se visualice a nivel nacional» y ha pedido a los vitorianos que «apoyen» a Volotea, a la que ha prometido que «los alaveses os vamos a hacer una compañía rentable».

Por su parte, el diputado general, Ramiro González, ha reclamado la transferencia de las competencias aeroportuarias y también ha señalado que cuando se alcance el medio millón en pasaje «habrá que hacer inversiones», entre las que ha apuntado a la ampliación del parking y mejoras en la terminal.

«500.000 pasajeros y pasajeras no pueden venir al aeropuerto con el parking que tenemos en estos momentos. Habrá que hacer una inversión importante en el parking para que sea más amplio, más moderno y más equiparable al de otros aeropuertos». «También habrá que hacer inversiones, además de las que se han hecho en esta terminal», ha remarcado el máximo representante del Ejecutivo foral antes de pedir «trabajo y compromiso» a futuro.

En palabras de la alcaldesa, Maider Etxebarria, el despegue de estos nuevos enlaces supone un hecho «histórico» para la capital y la provincia. «Consolidamos la capacidad de Foronda y fomentamos también la actividad económica». «Por fin» Vitoria ya está conectada a las dos grandes capitales españolas y «mejora mucho» la conectividad internacional. Aboga por un crecimiento sostenido pero con posibilidad de «aumentar» las operativas a futuro, ha reflexionado.