Álava, pendiente del criterio de Madrid para saber si devuelve el IRPF a cerca de 60 madres Más de 60 madres forman parte de este colectivo en Vitoria. / El Correo El Ministerio de Hacienda busca con la Abogacía del Estado una solución legal, mientras la Diputación insiste que en el escenario actual «no existe salida» ANDER CARAZO Viernes, 31 mayo 2019, 00:35

El Tribunal Supremo fijó doctrina hace ocho meses sobre las retenciones fiscales que se realizaban a las prestaciones por maternidad y paternidad. Su fallo dictaminó que el IRPF debe estar exento de declararse en esos casos. La Diputación alavesa apenas tardó un par de meses en empezar las devoluciones a cerca de 22.000 personas, pero no todos los expedientes se pudieron solucionar por la vía de oficio. Así, las mutualistas requirieron de una modificación de la norma foral para dar respuesta a sus reclamaciones. Pero persiste además un numeroso colectivo de madres -«más de 60» en Álava- que no ha logrado ese objetivo. Son quienes reclamaron la devolución de las retenciones antes de que el Alto Tribunal fijara doctrina; la Justicia no les dio la razón y sus casos no pueden revisarse al ser considerados 'causa juzgada'. Es decir, las primeras que reclamaron son las únicas que no han cobrado.

Antes situaciones similares en todo el país, el Ministerio de Hacienda estudia desde hace varias semanas con la Abogacía del Estado fórmulas legales para darle solución a este colectivo, que ellos mismos consideran «injusta». «Si fuese un asunto imposible, ni siquiera nos hubiésemos planteado abordarlo», consideran portavoces de la cartera de María Jesús Montero; aunque admiten que la respuesta no llegará temprano. «Estamos buscando una vía que cuente con un firme respaldo tributario y legal», reiteran a EL CORREO las mismas fuentes.

En Gipuzkoa también se están registrando movimientos en este sentido. Las madres afectadas se han reunido ya con la Hacienda foral de su territorio, que también se ha comprometido a buscar la fórmula de restituirles esas cantidades económicas sin violar el principio de seguridad jurídica por el que se les denegó la devolución de la maternidad en las declaraciones de la Renta que se entregaron en su día. La Hacienda alavesa, por su parte, sostiene que ya ha recorrido ese camino y que cuentan con dos informes elaborados por servicios jurídicos distintos que determinan que en el escenario actual «no existe una salida legal».

Garantizar seguridad

Eso no significa que el Gobierno foral considere que es algo imposible. Tanto Álava como Gipuzkoa quedan a la espera de conocer cuál es el criterio que de forma definitiva marque la Administración central y saber si encuentran algún resquicio para abrir ese 'melón' que, de momento, parece cerrado. En todo caso lo que no quieren es generar falsas expectativas.

En las reuniones que las madres afectadas han tenido con distintos responsables políticos antes de las elecciones, confirman ellas, se les ha recalcado que esto no depende de un afán político sino de garantizar una seguridad jurídica. Aun así, este colectivo no quiere que su voz se apague, plantean nuevas movilizaciones en las próximas semanas y en campaña se han reunido con los responsables de algunos de los principales partidos en el territorio para explicarles su situación personal.