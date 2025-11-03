El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álava mete a Madrid en su agenda

La Diputación intensifica los contactos en la capital para tratar de estrechar lazos con empresas y convencerles de que el territorio es «mejor» sitio para invertir

Ander Carazo

Ander Carazo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Los responsables de la Diputación han visitado Madrid en dos ocasiones en las últimas semanas. Primero para unas jornadas que buscaban «proyectar la esencia de ... Rioja Alavesa» a través de catas de vinos y el pasado lunes para la premiere de la película 'Cuerpos locos', que antes de verano se grabó íntegramente en el territorio histórico con Paz Padilla como actriz protagonista. No son simplemente meros encuentros de sociedad, sino que la Administración foral ha intentado aprovecharlos para meter Álava en la agenda de la capital y su tejido empresarial.

