Álava mete a Madrid en su agenda

Los responsables de la Diputación han visitado Madrid en dos ocasiones en las últimas semanas. Primero para unas jornadas que buscaban «proyectar la esencia de ... Rioja Alavesa» a través de catas de vinos y el pasado lunes para la premiere de la película 'Cuerpos locos', que antes de verano se grabó íntegramente en el territorio histórico con Paz Padilla como actriz protagonista. No son simplemente meros encuentros de sociedad, sino que la Administración foral ha intentado aprovecharlos para meter Álava en la agenda de la capital y su tejido empresarial.

No se trata de una estrategia a corto plazo, sino más bien busca estrechar lazos de cara al futuro y que quienes pretendan invertir próximamente tengan en mente al territorio. Tal vez el retorno en el caso de las producciones cinematográficas y televisivas pueda ser más inmediato, pero en el resto de sectores se busca presentar una tarjeta de invitación y que desde el 'minuto cero' dispongan de una importante red de contactos. En todo caso se quiere presentar Álava como una tierra de oportunidades.

Aprovecha los actos sociales para destacar sus buenas cifras económicas y trasladar cercanía institucional

Y es que aún existe la sensación de que es una desconocida para la inmensa mayoría. Así se percibe cuando se presentan los datos económicos en estas citas. Pocos saben que cuenta con el producto interior bruto (PIB) 'per cápita' y salarios más altos de España, con un riesgo de pobreza y exclusión por debajo de la media europea o con la fortaleza de la industria en el territorio, que supone un 32% de su economía. En la cata, más allá de presentar el vino de Rioja Alavesa, el diputado general, Ramiro González, aprovechó el ambiente distendido para exponer al empresariado que el territorio cuenta con un buen sistema fiscal, pues se encuentra en el segundo puesto a nivel de España en el Índice de Competitividad que elabora la organización estadounidense Tax Foundation. También se destaca la estabilidad regulatoria que sirve para contar con un mayor apoyo a las nuevas iniciativas y cómo el sistema foral permite tener un contacto estrecho con la institución.

Tras saborear los caldos, hubo un encuentro con empresarios que , uno a uno, plantearon a los responsables forales sus inquietudes. Y la Diputación les trataba de convencer de que «si bien Madrid puede ser un buen sitio para invertir, Álava lo es mejor».

«Al margen de todos los datos macroeconómicos y de toda la experiencia que nos avala, les sorprende esta situación porque en Madrid sólo las grandes empresas tienen acceso a los principales cargos gubernamentales. Aquí, en cambio, la administración es muchísimo más cercana y eso puede aportarles más seguridad a la hora de decidir dónde invertir finalmente», comenta Ramiro González sobre las reuniones de las últimas semanas.

«Ninguna empresa va a decir después de un encuentro de este tipo que se viene inmediatamente, sino que sirve para sembrar un clima de confianza y tener una segunda cita, incluso una tercera, en la que constaten que Álava es un territorio atractivo para la inversión frente a la incertidumbre que gobierna la economía en otros puntos», remarca el máximo dirigente foral.

Acompañamiento

La industria audiovisual es el ejemplo más claro en este sentido, donde la administración 'acompaña' a las productoras para que tengan facilidad en establecerse y encuentren los emplazamientos y los profesionales que pueden hacer más fácil su trabajo. Porque, al fin y al cabo, eso luego se traduce en unos buenos datos para la provincia. Así, según los últimos datos publicados por este diario, los incentivos atrajeron 26 producciones de cine y televisión en 2024 que invirtieron 28 millones de euros.

Y ahora el próximo objetivo es el sector biosanitario, que el último año se ha disparado un 62,2% y que se espera multiplicar cuando se dispongan de unos incentivos fiscales que sirvan para incrementar la presencia de empresas de este tipo en la provincia. Compañías que hasta la fecha se encuentran en los alrededores de Madrid.

«Estos encuentros sirven para colocar a Álava en la agenda de quien busca expandirse o de iniciar una nueva actividad. Pero también sirve para recuperar proyectos que tal vez se quedaron aparcados en el pasado y que ahora podemos animarles a retomar con nuestro territorio como sede», afirma González.