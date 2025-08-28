Álava lidera un proyecto europeo para incorporar la IA en la formación para el empleo Facilitará a formadores herramientas para aplicar la inteligencia artificial a su metodología y materiales

El departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava va a liderar durante los próximos dos años un proyecto europeo para incorporar el uso de la inteligencia artificial (IA), con criterios éticos e inclusivos, a la metodología y los materiales de la formación para el empleo. El proyecto, denominado 'INclusive TrAIners', cuenta con un presupuesto total de 250.000 euros.

La diputada foral de Empleo, Cristina González, ha subrayado que «la rápida evolución de IA está transformando la educación y el mercado laboral». En este contexto, el proyecto busca «capacitar a los formadores de la Formación Profesional Continua en el uso ético de la inteligencia artificial, ya que su papel es fundamental para el desarrollo de las competencias para la empleabilidad».

Este proyecto, financiado por el 'Programa Erasmus+' de la UE, va a desarrollar una batería de herramientas de trabajo que incluye una plataforma de recursos formativos abiertos, un laboratorio virtual y un banco de recursos de inteligencia artificial dirigido a los profesionales de la formación. La primera reunión transnacional para el lanzamiento del proyecto tendrá lugar este próximo mes de noviembre en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Integrar la IA

'INclusive TrAIners' tiene como fin capacitar a los formadores para interactuar con los sistemas de IA de «manera positiva, crítica y ética» y desarrollar materiales educativos impulsados por IA que promuevan la equidad en el desarrollo de trayectorias socio laborales.

El fomento de la reflexión de los formadores sobre sus propias competencias en materia de IA y la generación de una comunidad de formadores sobre buenas prácticas de la IA, son otros de sus objetivos.

El proyecto espera lograr así un «impacto transformador» en el ecosistema de Formación Profesional facilitando a los formadores herramientas para adquirir habilidades prácticas para integrar las herramientas de IA en su trabajo de «manera ética de cara a ofrecer una orientación más personalizada y eficiente a quienes buscan empleo».

Además de la Diputación, el consorcio que desarrollará este proyecto está integrado por Cnpipa Puglia (Italia), organización de formación profesional para personas desfavorecidas; Sparkling Intuition (Portugal), empresa de 'software' educativo y de formación; Malopolska Izba Samorzadowa (Polonia), fundación de formación de adultos y desarrollo de soluciones de IA; Media Creativa (España), centro de innovación educativa; y Folkuniversitetet (Suecia), asociación de educación de adultos.