El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Clara Navas, directora de Turismo y Hostelería del Gobierno vasco, Cristina González, diputada foral de Comercio, Patricia García, gerente de Gasteiz On y María Nanclares, concejala de Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de Vitoria

Álava impulsa las compras en el comercio local estas navidades

La campaña incluye actividades como Rutas de Cuentos y Belenes y la Noche de las Velas además de premios monetarios y sorteos de viajes

Jon Casanova

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:50

Comenta

Álava impulsa estas navidades la compra en el negocio local. Bajo el lema 'Cómplices de tu Navidad', esta campaña tiene como objetivo que la población ... alavesa consuma en establecimientos de proximidad, en unas fechas clave en las venta. «Una experiencia donde el trato humano y la atención personal, son protagonistas», ha resaltado Cristina González, diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, como una de las principales ventajas del comercio local «en contraposición al mercado online», un modelo de negocio que, el año pasado, fue utilizado por el 50,2% de los habitantes del territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Vitoria sanciona a Starbucks por no regularizar su licencia de actividad
  2. 2

    Desconocidos entran a robar en un chalé en un pueblo de Álava con los dueños en el interior
  3. 3

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  4. 4 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  5. 5

    Un amor más resistente que el metal en una residencia de Vitoria
  6. 6

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  7. 7

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia
  8. 8

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia
  9. 9

    Juzgan a una residencia de Álava en la que una anciana murió intoxicada
  10. 10

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava impulsa las compras en el comercio local estas navidades

Álava impulsa las compras en el comercio local estas navidades