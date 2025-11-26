Álava impulsa las compras en el comercio local estas navidades

Álava impulsa estas navidades la compra en el negocio local. Bajo el lema 'Cómplices de tu Navidad', esta campaña tiene como objetivo que la población ... alavesa consuma en establecimientos de proximidad, en unas fechas clave en las venta. «Una experiencia donde el trato humano y la atención personal, son protagonistas», ha resaltado Cristina González, diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, como una de las principales ventajas del comercio local «en contraposición al mercado online», un modelo de negocio que, el año pasado, fue utilizado por el 50,2% de los habitantes del territorio.

La campaña «dinamizará las calles de Vitoria en las fechas clave en las ventas anuales de comercio minorista», ha asegurado González con actividades como Rutas de Cuentos y Belenes y la Noche de las Velas, que cumple su 25º aniversario y se celebrará el próximo 19 de diciembre. A ello se suma, la noria y el tiovivo tradicional, que se encuentran ya instalados en la Plaza de la Virgen Blanca a la espera de su apertura al público este viernes 28 de diciembre a las 18.30 horas, media hora después del encendido de luces en la capital alavesa, que iluminará la ciudad hasta el 6 de enero. Esta iniciativa se extiende hasta la primera semana de enero, con un mensaje claro: 'Compro donde vivo, vivo donde compro'.

El precio de estas actividades será de 5 euros en el caso de la noria de 30 metros con cabinas climatizadas, el carrusel tradicional por 3,5 euros —con opciones de 12 euros por 4 tickets y 20 euros por 8— y el ascensor mágico de la Plaza del Arca, una experiencia inmersiva donde los Reyes Magos harán su aparición, por 4 euros.

«Los cómplices de Olentzero y Mari Domingi es el negocio local», en palabras de María Nanclares, concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria, en alusión a la «ayuda que realizan para localizar regalos tanto de txikis como de los mayores».

Una oportunidad para «apoyar a nuestros emprendedores que arriesgan», en visión de Clara Navas, directora de Turismo y Hostelería del Gobierno vasco, que además se convertirán en «espacios de magia» gracias a la ruta de belenes de escaparates y actuaciones musicales en varios puntos de la ciudad.

Premios y viajes

Apoyar al negocio local irá con premio. Como novedad, se utilizará una app para subir tickets de compra y acceder a descuentos, viajes gratis y un premio de 1.000 euros a gastar en comercio local. Para aquellos que no estén tan acostumbrados a las nuevas tecnologías se instalarán varios puntos de información «por los que el año pasado pasaron 2.500 personas», ha explicado Patricia García, gerente de Gasteiz On. Igualmente, toda la información está también disponible en su página web.