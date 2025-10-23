Álava estrena en noviembre un nuevo centro residencial para hombres en riesgo de exclusión social

El incremento de personas que viven en las calles de Vitoria, una cifra que se ha duplicado en apenas un año pasado de 107 a ... 233, precisa de soluciones habitacionales para quienes viven en este tipo de situaciones de riesgo de exclusión social. Para mitigar este impacto, la Diputación de Álava estrenará en noviembre Berrasi, que ofertará catorce plazas residenciales y otras diez de centro de día solo para hombres.

Este nuevo servicio ocupa el emplazamiento en el que se encontraba el centro Abegia en Armentia, que estaba especializado en pluripatologías, trastorno mental y toxicomanías. Un equipamiento que vendrá a completar la oferta que actualmente tiene el Departamento de Políticas Sociales, que dirige el jeltzale Gorka Urtaran, para estos casos. Hasta la fecha se dispone de catorce plazas en la casa de acogida Besarkada Etxea, que la Comisión Antisida gestiona en Lakua-Arriaga, y cuatro –dos hombres y dos mujeres– con la novedosa metodología Housing First. Este programa importado desde Nueva York se implantó a finales de 2023 en Álava como una experiencia piloto. Ahí participan quienes han fracasado en el resto de itinerarios que se les ha ofrecido por parte de las instituciones para reintegrarse en la sociedad, como última posibilidad.

A solicitud de información por parte del Partido Popular, el diputado de Políticas Sociales ha detallado que a lo largo de este año el equipo foral de atención especializada a quienes se encuentran en riesgo de exclusión social ha prestado su ayuda a 43 personas, tanto a nivel personal como familiar.

De la misma manera, también han sido atendidas 17 personas en itinerarios de inclusión social; es decir, aquellas que, sin contar con un servicio especializado de atención, mantienen un seguimiento con las trabajadoras sociales de la Oficina de Información y Atención Social y disponen de un apoyo educativo de proximidad que refuerza las intervenciones psicosociales del Instituto Foral de Bienestar Social.

«Se han afianzado las coordinaciones técnicas interinstitucionales para garantizar el desarrollo de itinerarios individuales con las personas en situación de exclusión social, al objeto de optimizar las intervenciones y evitar duplicidades», señala Urtaran.

En este sentido, pondera la corrdinación «estrecha» con el Ayuntamiento de Vitoria y la Red de Salud Mental de Álava y señala como «el siguiente paso a dar» en este marco de coordinación la «posible creación de un centro de noche para personas en situación de exclusión social».